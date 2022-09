Reprodução/TV Globo Jonas Dias foi encontrado nesta quarta-feira (14)

Um homem que ganhou a Mega-Sena em 2020 foi morto na cidade de Hortolândia , localizada no interior de São Paulo . Ele tinha sinais de espancamento quando foi achado na manhã nesta quarta-feira (14).



Jonas Lucas Alves Dias tinha 55 anos, e encontraram o seu corpo às margens da Rodovia dos Bandeirantes. Ele chegou a ser levado por uma ambulância para o Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos. O médico constatou que o homem teve traumatismo cranioencefálico como causa da morte.

Jonas ganhou R$ 47,1 milhões como prêmio após apostar na Mega-Sena. Ele foi um dos dois vencedores do concurso e acertou seis números com uma aposta simples.

A Políci Civil informou que, no período em que o homem ficou desaparecido, foram retirados R$ 20 mil da sua conta bancária. Deste valor, R$ 18 mil foram transferidos via Pix, e os outros R$ 2 mil foram sacados no caixa eletrônico.

As investigações apontam que Jonas estava fazendo uma caminhada na terça-feira quando foi abordado por criminosos . Ao final do dia, quando verificaram que o homem não tinha voltado para casa, familiares da vítima registraram Boletim de Ocorrência de desaparecimento.



A polícia já obteve imagens das câmeras de segurança da rodovia que mostram o corpo de Jonas sendo deixado no local. Até o momento ninguém foi detido e as investigações seguem sendo realizadas pelos oficiais.

