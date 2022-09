Reprodução/Ansa - 14.08.2022 Visita de Pelosi provocou intensos exercícios militares em Taiwan

A Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (14), um projeto de lei que reforça significativamente o apoio militar a Taiwan , incluindo suprimentos no valor de US$ 4,5 bilhões, diante da crescente pressão da China na ilha .



Com 17 votos favoráveis e cinco contrários, a legislação abre caminho para a votação em plenário, mas não há previsão de quando ocorrerá.

A lei prevê ainda um empréstimo de US$ 2 bilhões para a compra de equipamentos, além de uma assistência de segurança por um período de quatro anos.

"Devemos nos antecipar a uma crise futura e dar a Xi Jinping razões para pensar duas vezes antes de invadir ou coagir Taiwan. Espero que o Plenário do Senado vote esta legislação em breve", declarou o comitê, em comunicado.

De acordo com os senadores Bob Menendez e Lindsey Graham, a medida "trata-se da revisão mais importante da política americana para Taiwan" desde 1979.



O projeto prevê também à ilha o status de "aliado principal nã pertencente à Otan", além de exigir que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , aplique sanções contra instituições financeiras chinesas em resposta à "escalada de atos hostis contra Taiwan".

A medida marca uma aproximação importante entre os Estados Unidos e Taiwan, principalmente depois que uma nova delegação de políticos norte-americanos a ilha voltou a causar a ira da China.

