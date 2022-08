O Ministro das Comunicações Fábio Faria divulgou hoje (22) nas redes sociais um vídeo onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) diz em tom de brincadeira que vai dar um beijo no apresentador do Jornal Nacioal, o jornalista Willian Bonner.

Durante a gravação, que parece ter sido feita pelo próprio ministro Fábio Faria, o interlocutor diz enquanto grava o atual presidente usando o celular sentado uma sala de espera.

"Olha a cara do presidente preocupado com o JN"

Bolsonaro sorri e em seguida comenta em tom jocoso. "Vou dar um beijo no Bonner hoje" e continua rindo até que o vídeo é cortado.

Vídeo:

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.