Reprodução/Facebook Liceu Sagrado Coração de Jesus

Com o objetivo de auxiliar o Liceu Sagrado Coração de Jesus, localizado no Centro da capital - que previa suspender as atividades educacionais por dois anos -, e atender à demanda de 200 crianças que devem ingressar no Ensino Fundamental em 2023, a Prefeitura de São Paulo propôs uma parceria inédita à instituição salesiana.



O colégio deixa de ser uma entidade particular para se tornar uma unidade municipal: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, que poderá manter seus atuais 187 alunos e poderá comportar 600 estudantes . Os detalhes da parceria serão definidos no próximo mês.

"A ideia da Prefeitura é que o colégio continue mantendo a área da Educação (também fazem parte da sua grade de atividades uma creche, um abrigo para população em situação de vulnerabilidade e duas ações sociais mantidas em parceria com o poder público municipal). Viemos propor um convênio para que a Educação Infantil e o Ensino Fundamental permaneçam", declarou o prefeito Ricardo Nunes.

De acordo com o presidente do Liceu, padre Piccini, a instituição já teve 500 alunos e a intenção era manter o ensino particular mas, como esse número diminuiu para 187, manter esse objetivo tornou-se impossível.

"O prefeito veio conversar conosco e sonhamos com essa parceria. A escola sera administrada pelos salesianos e amparada pela Prefetura. Poderemos manter nossa estrutura e continuarmos nossa missão de formar jovens. Os pais deixaram de trazer seus filhos para nossa escola e estamos acreditando na proposta do prefeito", enfatizou o religioso.

Entorno

Durante o encontro, Ricardo Nunes destacou que a parceria com o Liceu faz parte das ações da Prefeitura para revitalizar a região, que fica a 500 metros da Praça Princesa Isabel e recentemente serviu de abrigo para a Cracolândia.

"Não queremos que uma escola de 137 anos feche. Esta é a primeira vez que a Prefeitura faz uma parceria com um colégio particular. Suas atividades farão parte da recuperação desta parte da cidade, que está sendo realizada de forma célere, assim como o tratamento dos dependentes e a prisão dos traficantes", disse Nunes. Na região serão construídos um CEU (Centro Educacional Unificado) e um centro cultural.



Ações

Dos 4 mil usuários de entorpecentes existentes na capital. com as ações da Prefeitura de São Paulo esse número diminuiu para 810 usuários, para os quais está sendo ofertado tratamento. A feira do craque, que ocorria nas redondezas, deixou se existir. Alem do SIAT (Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica) Emergencial existente na rua Helvétia, há duas semanas foram inaugurados os CAPs (Centros de Atenção Psicosocial) Armênia e Boraceia, e a procura para tratamento aumentou em 30%. A Praça do Cachimbo foi reestruturada, assim como a Praça Princesa isabel. Foram presos 135 traficantes e os 30 que faltam ser apreendidos estão sendo procurados.

Sobre o Liceu

O Colégio Liceu Coração de Jesus foi fundado em 1885. Trata-se da segunda casa salesiana no Brasil. Seus primeiros alunos foram filhos de escravos, imigrantes italianos e filhos de cafeicultores. Em 1924, durante a Revolução Paulista, foi atingido por bombardeios precisou passar por reformas.

No passado, chegou a contar com mais de 3 mil alunos e se tornou referência no ensino fundamental e médio.

