O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, inaugurou nesta sexta-feira (5), o Sampacast, primeiro estúdio de podcast e videocast totalmente gratuito para a população. A iniciativa, idealizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e operada pela Ade Sampa, é totalmente gratuita e conta com toda a infraestrutura de gravação para conteúdo de áudio e audiovisual.

“A cidade de São Paulo sempre está na frente em tudo que se possa pensar. E não seria diferente com relação ao Sampacast que beneficiará quem precisar”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

O prefeito, acompanhado da secretária municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, inauguraram o estúdio com um episódio “piloto” comandado pelo presidente da Ade Sampa, Renan Vieira, que justificou a instalação do equipamento e a utilidade que ele terá para a população paulistana.

O estúdio está instalado no Centro de Inovação Verde Bruno Covas - no andar do Hub Green Sampa, localizado na Rua Sumidouro, 580, dentro da Praça Victor Civita, em Pinheiros. O serviço é aberto para toda população paulistana, das 10h às 18h, e para ter acesso basta agendar um horário no site da Ade Sampa

O Sampacast possui equipamentos profissionais e equipe técnica qualificada que irá auxiliar os empreendedores paulistanos na produção dos conteúdos.

O espaço foi criado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos profissionais em um momento de grande expansão do segmento. Isso permitirá que empreendedores dos diferentes setores da economia criativa tirem do papel projetos voltados para podcast, vídeo conteúdo, web séries, entrevistas, lives e outros formatos a serem disseminados nos canais digitais, além do desenvolvimento roteiros, edição de materiais e possibilidade de monetização dos canais.

“O setor audiovisual foi um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Com a retomada das atividades presenciais, as produtoras começaram a se reerguer com algumas novas práticas. A Prefeitura de São Paulo não poderia ficar para trás e mais uma vez está saindo na frente com políticas públicas que integram talentos com um grande potencial produtor e criativo", disse a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

"A primeira sala de podcast pública tem como objetivo oferecer aos trabalhadores do setor um espaço de trabalho, de maneira totalmente gratuita, para que eles possam se reerguer e retomar totalmente a geração de renda por meio da indústria criativa”, conclui.

Podcasts

Um estudo realizado com dados do Ibope e da Statista, mostrou que o Brasil é o terceiro maior país do mundo no consumo de podcasts, ficando atrás apenas da Suécia e da Irlanda. Nos últimos 12 meses, cerca de 40% dos brasileiros, mais de 30 milhões de pessoas, afirmaram ter escutado algum podcast.

O setor, que já demonstrava crescimento, explodiu durante a pandemia, conforme um levantamento realizado pela Globo, em parceria com o Ibope, que apontou que 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcasts pela primeira vez em 2020. Outra pesquisa, desta vez feita pelo Podcast Stats Soundbites, sinalizou que o Brasil é o segundo maior mercado consumidor deste tipo de produto. A expectativa é que o setor movimente 2 bilhões de dólares em 2022, podendo dobrar este valor em apenas dois anos.

“Este tipo de conteúdo já era muito consumido e isso se concretizou no período da pandemia. Com a necessidade de isolamento, esses conteúdos feitos à distância passaram a escalar ainda mais. Contudo, para entregar produtos de áudio e audiovisual profissionais são necessários equipamentos que muitas vezes empreendedores de baixa renda não têm acesso. Esta iniciativa da Prefeitura de São Paulo vem para dar apoio aos podcasters e youtubers e, ainda, possibilitar o desenvolvimento de conteúdos informativos e educativos dos diversos setores do universo empreendedor”, explica o presidente da Ade Sampa, Renan Vieira.

