Reprodução redes sociais: 06.08.2022 Fábio Silva é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor

Chegou esta semana aos contatos do WhatsApp da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj um vídeo para divulgar os feitos do colegiado. Quer dizer... do colegiado sob a presidência de Fábio Silva (União).

O nome do deputado aparece em 37 dos 43 segundos de duração das imagens, ocupando espaço equivalente ao do parlamento. "A Comissão de Defesa do Consumidor tem como seu presidente o deputado Fábio Silva, que segue exercendo suas atividades legislativas normalmente", foi a resposta institucional à coluna.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.