Reprodução/Vaticano 4.7.2022 O arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Dom Cláudio Hummes





Em decreto publicado no Dário oficial da Cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo nunes declarou, nesta terça-feira (5), luto oficial por 3 dias no município pelo falecimento de Dom Cláudio Hummes.



O arcebispo emérito de São Paulo tinha 87 anos e lutava contra um câncer no pulmão. O velório do cardeal teve início na própria segunda-feira e seguirá até até quarta-feira (6).

Dom Cláudio era um dos arcebispos mais influentes na Santa Sé. No Conclave em que foi escolhido o Papa Francisco, em 2013, foi revelado que a escolha do novo líder da Igreja Católica foi inspirada pelo religioso brasileiro.





O arcebispo emérito era conhecido também por defender as causas indígenas. No Sínodo da Amazônia, em Roma, em 2019, ele defendeu a demarcação de terras indígenas, o que chamou de "fundamental" para eles e para a preservação da floresta.

A seguir, o decreto publicado pelo prefeito de São Paulo no Diário Oficial:

- Art. 1º Fica declarado luto oficial no Município de São Paulo, por 3 (três) dias, a partir desta data, como expressão de profundo pesar pelo falecimento de Dom Cláudio Hummes.

- Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 5 de julho de 2022, 469º da fundação de São Paulo.

RICARDO NUNES, PREFEITO

FABRICIO COBRA ARBEX, Secretário Municipal da Casa Civil

EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE, Secretária Municipal de Justiça

RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário do Governo Municipal

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 5 de julho de 2022.

