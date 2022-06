Reprodução - 30/06/2022 Kaitlin Armstrong é suspeita de assassinar ciclista Anna Moriah Wilson, conhecida como Mo

A professora de yoga, Kaitlin Marie Armstrong, foi presa nesta quinta-feira (30) na Costa Rica, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos . A mulher é suspeita de matar a ciclista profissional Anna Moriah Wilson, conhecida como Mo, a tiros na cidade de Austin, no Texas, em 11 de maio.

As autoridades norte-americanas haviam anunciado uma recompensa de US$ 5 mil por informações de Armstrong.

Reprodução: Instagram - 30/06/2022 Anna Moriah Wilson, ciclista morta a tiros

Mo, de 25 anos, foi encontrada "sangrando e inconsciente" por ferimentos à bala em uma casa. Ela estava na ciadade por conta de um campeonato e morreu ainda no local onde foi achada.

Mo e Kaitlin tiveram um relacionamento com a mesma pessoa, o também ciclista profissional Colin Strickland.

Armstrong desapareceu três dias depois da morte de Mo. Ela embarcou em um voo no Aeroporto Internacional de Austin com destino ao Aeroporto de Houston em 14 de maio e ainda fez conexão para o Aeroporto de La Guardia, em Nova York.

Em 17 de maio, a polícia emitiu um mandado de prisão por homicídio contra Kaitlin, mas ela não foi encontrada. A suspeita foi vista pela última vez pelas câmeras de segurança de um dos aeroportos. Desde então, as autoridades norte-americanas haviam anunciado uma recompensa de US$ 5 mil por informações de Armstrong.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.