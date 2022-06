Rovena Rosa/Agência Brasil - 09/03/2022 Greve foi suspensa após decisão da Justiça





O Sindmotoristas acatou a decisão do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª região e decidiu encerrar a greve de motoristas e cobradores de ônbus desta quarta-feira (29).

Após assembleia realizada no final da tarde, os organizadores da paralisação que afetou os paulistas ao longo do dia decidiram voltar para as garagens e restabelecer a circulação dos veículos.

Em comunicado divulgado para a imprensa, o SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo) informou que "as empresas operadoras estão mobilizadas para retomar a operação dos ônibus, assim que os motoristas e cobradores retornem ao trabalho".

Mais cedo, a Justiça havia determinado o retorno imediato da circulação de ônibus em São Paulo. Magistrados que estavam na assembleia do Tribunal Regional do Trabalho classificaram a paralisação como abusiva.

O desembargador-relator David Furtado Meirelles destacou ainda que a frota mínima não foi cumprida pelos organizadores da greve.





A Justiça estabeleceu uma multa de R$ 100 mil ao Sindmotoristas devido à abusividade das paralisações do dia 14 de junho e desta quarta-feira.

Segundo a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, o valor da multa será revertido a duas instituições que prestam serviços para moradores de rua: a Associação Beneficente Benedito Pacheco e O Arcanjo, esta última liderada pelo padre Julio Lancellotti.

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas) anunciou a greve de ônibus em uma assembleia realizada nesta terça-feira (28).

A paralisação foi uma retomada da greve do dia 14 de junho, que afetou mais de 2 milhões de pessoas. Segundo os motoristas, "todos os prazos foram concedidos ao setor patronal e não houve resposta sobre as reivindicações".

