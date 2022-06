Rovena Rosa/Agência Brasil - 09/03/2022 Greve afeta tráfego em diversos pontos da capital paulista

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas) anunciou uma nova greve de ônibus a partir da 0h desta quarta-feira (29) em São Paulo.

A decisão unânime, tomada em assembleia nesta terça-feira (28) no bairro da Liberdade (SP), é uma retomada da greve do dia 14 de junho, que afetou mais de 2 milhões de pessoas. Segundo os motoristas, "todos os prazos foram concedidos ao setor patronal e não houve resposta sobre as reivindicações".

A paralisação deve durar 24 horas, caso o setor patronal não se manifeste. A categoria também aprovou uma nova assembleia para esta quarta-feira às 16h, na sede do sindicato, para deliberarem o plano de luta e ações.

Os trabalhadores estão em campanha salarial há cerca de dois meses. A paralisação do último dia 14 de junho terminou após assinatura de um acordo entre o Sindmotoristas e as empresas que prevê reajuste de 12,47% retroativo à data base (1º de maio) nos salários e no vale-refeição.

Desta vez, os motoristas alegam que as outras reivindicações foram ignoradas, como a hora de almoço remunerada, PLR, adequação de nomenclaturas e plano de carreiras do setor de manutenção.

Em anúncio no site do sindicato, o presidente em exercício do Sindmotoristas, Valmir Santana da Paz (Sorriso), afirmou que "já se passaram dois meses das nossas negociações e os patrões mostraram-se intransigentes, pedindo prazos, paciência e protelando decisões. A categoria está estafada dessa enrolação”.

