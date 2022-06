Divulgação/Metro Obras da linha 17 -Ouro

A população da cidade de São Paulo tem, a partir de agora, a possibilidade de acessar informações detalhadas sobre as obras e contratos da administração municipal, atualizadas de maneira automática e periódica, e contando também com acesso à base de dados em formato aberto. É que a Prefeitura de São Paulo lançou nesta quinta-feira (23) o Portal “Obras Abertas”.

A nova ferramenta, idealizada e produzida pela parceria das secretarias municipais de Governo (SGM), Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), Controladoria Geral do Município (CGM) e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município (Prodam), cumpre o objetivo de transparência e ressalta o comprometimento da Cidade com as ações de fortalecimento de Governo Aberto. A iniciativa está prevista no programa Time Brasil, ação da Controladoria Geral da União (CGU) voltada a auxiliar estados e municípios no aprimoramento da gestão pública e no fortalecimento do combate à corrupção e que tem a adesão da Prefeitura de São Paulo.

Nesta primeira etapa, 37 contratos que constam na base de dados da Siurb foram cadastrados no portal. Dessa forma, a população já tem a sua disposição os dados de 48 obras. A princípio, o site será atualizado mensalmente, e a expectativa é que, em dezembro deste ano, 100% dos contratos da Siurb estejam cadastrados no portal. A partir daí, a atualização será diária.

No Portal “Obras Abertas” os dados estão disponíveis para os usuários de maneira georreferenciada, ou seja, dispostas no mapa da cidade – o GeoSampa - no exato local onde estão acontecendo, com fotos e uma ficha técnica de cada ação. Essa forma de navegação integra o Sistema de Informações Georreferenciadas de São Paulo, e facilita o consumo da informação para os cidadãos e cidadãs.

No sistema é possível, ainda, aplicar diversos filtros como: finalidade da obra, status, região da cidade, subprefeitura a que pertence, além de ser possível separar as construções de novos equipamentos das manutenções e inspeções.

Acesse o Portal Obras Abertas: http://obrasabertas.prefeitura.sp.gov.br/

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.