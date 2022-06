Reprodução redes sociais - 21.06.2022 Gabriela Samadello Monteiro de Barros - 21.06.2022

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (23), o procurador Demétrius Oliveira de Macedo , de 34 anos. A informação foi divulgada pelo governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, pelas redes sociais.

Informo em 1 mão: a @Policia_Civil acaba de prender o agressor Demetrius Macedo. Que a Justiça faça a sua parte agora e use contra ele todo o peso da lei. Agressor de mulher vai pra cadeia aqui em SP. Denuncie sempre. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) June 23, 2022









O procurador foi flagrado agredindo a colega Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, procuradora-geral da cidade de Registro, no interior de São Paulo, em imagens que viralizaram na internet.



Macedo já tinha sido preso preventivamente nesta quarta-feira (22), pela Justiça de São Paulo.

O delegado do 1º Distrito Policial de Registro, Daniel Rocha, representou pela prisão do procurador na 1ª Vara Criminal de Registro e, de acordo com o seu despacho, Macedo “vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo a vida delas, e consequentemente, a ordem pública".

Entenda o caso

Segundo o depoimento da procuradora à polícia, Demetrius Macedo apresentava comportamento suspeito, sendo grosseiro com outra funcionária.

Receosa de trabalhar no mesmo ambiente, Gabriela enviou um memorando à Secretaria Administrativa, com uma proposta de procedimento administrativo. Na segunda-feira (20) Diário Oficial da cidade publicou a abertura de uma investigação para apurar os fatos, o que segundo ela foi o motivo das agressões.

O rosto de Gabriela ficou cheio de sangue e com marcas visíveis da agressão. Na gravação, é possível ver Demétrius chutando e socando a chefe, já caída no chão. A briga só cessa quando outra funcionária tira a jovem de perto do agressor, que a encurralava no canto da parede. Enquanto ele se esperneia, outra garota corajosa se joga em cima do agressor e é empurrada. O ato criminoso foi filmado por uma outra funcionária e mostra o também procurador municipal ofendendo verbalmente a vítima.



O vídeo a seguir contém cenas fortes de violência.

A covardia não acaba. Vamos deixar o bonito famoso? O "valentão" Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, lotado em Registro/SP, agredindo a colega, também procuradora.

Pra mim, além de misoginia e machismo, é o retrato da desumanização. pic.twitter.com/Ja4l4s0TBk — Maria Teresa Cruz (@tetecruz) June 21, 2022













