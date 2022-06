Reprodução Câmara prorroga para dezembro prazo para prefeitura enviar revisão do Plano Diretor





O Plenário da Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (22/6), em primeira discussão, um projeto de lei para prorrogar até 31 de dezembro deste ano o prazo para que a Prefeitura envie ao Legislativo a proposta de revisão do PDE (Plano Diretor Estratégico).

O PL foi aprovado com 44 votos favoráveis e apenas 1 contrário. O texto ainda terá de passar pela votação em segundo turno.

Originalmente, o Plano Diretor de 2014 estabelecia que a revisão deveria ser enviada à Câmara até 2021. No entanto, em dezembro do ano passado o Legislativo já havia dado mais seis meses de prazo ao aprovar um novo limite até julho deste ano.





Agora, a Câmara aprova uma extensão de mais seis meses para que a Prefeitura conclua o texto da revisão e o envie ao Legislativo.

O objetivo da nova prorrogação é permitir ao Executivo, de forma transparente e participativa, debater com a sociedade civil os pontos da revisão.

