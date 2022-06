Reprodução/TV Globo - 20.06.2022 Incêndio em galpão de reciclagem em Guarulhos, na Grande SP, na manhã desta segunda (20)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de reciclagem, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada logo no final da madrugada, pelos donos do local, por volta das 5h, para atender à ocorrência.

Os responsáveis pelo imóvel que fica ao lado esvaziaram o local com receio de também serem atingidos pelas chamas.

A área é próxima ao Aeroporto Internacional de São Paulo, mas, segundo a GRU Airport, nenhuma operação foi afetada.

15 viaturas e 50 profissionais do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas, segundo a corporação.

Por volta das 6h20, parte do teto do imóvel desabou. Ninguém se feriu.

