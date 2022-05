Reprodução Fala do vereador foi feita durante sessão da Câmara

O vereador paulista Camilo Cristófaro (PSB) fez uma declaração racista durante uma sessão da Câmara de São Paulo. Sem saber que seu áudio podia ser ouvido por todos que estavam no plenário, o líder da bancada do seu partido na casa proferiu críticas, cujo direcionamento não pode ser identificado, afirmando que algo era “coisa de preto”.

RACISMO NA CÂMARA DE SÃO PAULO! Em áudio aberto de vereador em plenário virtual, a frase “Não lava nem a calçada, é COISA DE PRETO, né?” foi proferida em meio à sessão da CPI dos Aplicativos. Entrarei com representação na corregedoria para que seja investigado pela casa. pic.twitter.com/yOZCEJHoXG — Luana Alves (@luanapsol) May 3, 2022

"Eles arrumaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né", disse o vereador, antes de perceber que seu áudio podia ser ouvido por todos que estavam na Câmara.

Imediatamente após o áudio, o presidente da sessão, o vereador Adilson Amadeu (União Brasil), pediu para que o áudio de Cristófaro fosse desligado.

“Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza.”

No entanto, ao perceber o teor da fala de Cristófaro, a vereadora Luana Alves (PSol) questionou a fala de e solicitou que a sessão fosse suspensa.

“Não vai desligar, não [o microfone do vereador]. Porque acabou de ficar registrado [...] Não, não, não. Acabou de ficar registrado, Gilson. Não. Não dá”, respondeu a vereadora, solicitando que a sessão fosse suspensa por cinco minutos, o que foi acatado por Amadeu.

Procurado, Cristófaro ainda não se pronunciou sobre o episódio.

