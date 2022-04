Reprodução/Instagram Bar alega que não permite a entrada de menores de idade no local

Uma mãe foi impedida de entrar acompanhada do filho de 5 anos no bar Miúda, em Santa Cecília, no centro de São Paulo , na tarde de domingo (3). A fotógrafa Marcelle Cerutti - que é mãe solo - tinha ido até o local para comemorar o aniversário de uma amiga, por volta das 17h, quando foi barrada na porta do estabelecimento por um funcionário.

"Aparentemente o bar que aceita todo mundo não aceita mães solo com seus filhos. Não era balada, não era noite, era um espaço aberto e eu só ia ficar um pouco", disse na publicação.

O Miúda Bar é conhecido na região por se apresentar como um espaço que aceita todas as pessoas. Em um post publicado nas redes sociais, o estabelecimento alegou que vem informando sobre a proibição de crianças no local.

"Desde dezembro postamos regularmente no Instagram que, para entrar no bar, é preciso apresentar RG/CNH para conferirmos se a pessoa é maior de idade”. E disse ainda que “algumas decisões são individuais, mas outras, coletivas. Apenas queremos ser verdadeiros e conscientes quando dizemos qual o público que conseguimos atender”.





A fotógrafa comentou, na mesma publicação, que a "resposta era rasa, se defendendo da repercussão, sem nenhum pedido de desculpas”. E completou: "A alimentação? Vocês juram que esse é o argumento? Eu tinha acabado de dar lanche pro meu filho na padaria antes de ir, já sabendo que o cardápio de vocês não serviria pro meu filho”.

O acontecimento gerou grande comoção nas redes sociais e trouxe à tona debates sobre a exclusão maternal da vida social. Em 2018, a redatora carioca Bruna Messina foi alvo de críticas e "cancelamento" por compartilhar em sua rede social uma foto onde aparece amamentando a filha segurando uma garrafa de cerveja.

A jovem aproveitou o momento para relembrar em suas redes a sua própria história e do juízo de valor de que foi vítima: "ter filhos e ter minimamente uma vida social é um puta desafio. Vai desde a exclusão do círculo social, até a exclusão da sociedade como um todo, passando por estabelecimentos e as pessoas que os enfrentam". E completou o desabafo: "Apesar de viver em uma bolha aparentemente progressista, já recebi muitos olhares críticos por estar com a Z. em um ambiente julgado 'não seguro/não adequado' para uma criança”.

Segundo o advogado especialista em Direitos do Consumidor, Marcos Vicente, faltou razoabilidade por parte do local. "O estabelecimento pode proibir a entrada e permanência de menores de idade no ambiente, mesmo que estejam acompanhados de seus responsáveis, desde que isso seja devidamente informado de forma ampla, não apenas pelas redes sociais”.

No Senado, um projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - lei 8.069, de 1990), para proibir a admissão e permanência de crianças ou de adolescentes em eventos com livre fornecimento de bebidas alcoólicas segue em tramitação.

