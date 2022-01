Edson Lopes Jr/ Secom Bloco Minhoqueens, no Carnaval de rua, em São Paulo





Enquanto cidades como Rio de Janeiro e Salvador já cancelaram seus carnavais de rua, a Prefeitura de São Paulo avalia uma alternativa para salvar a festa: levar o desfile dos blocos das avenidas para o Autódromo de Interlagos. A possibilidade foi revelada pelo próprio prefeito, Ricardo Nunes (MDB).



"Vamos fazer uma reunião na quinta-feira para estudar os cenários", disse o gestor à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo. A alternativa é pensada para dar segurança à realização da festa diante da pandemia de coronavírus. O desfile das escolas de samba está confirmado no Sambódromo.



De acordo com a publicação, o desfile no autódromo possibilitaria a cobrança de comprovante de vacinação para entrada na festa, medida inviável nas ruas. Por outro lado, reduziria o evento, já que o autódromo não tem capacidade para receber os 696 blocos autorizados a circular nem as mais de 15 milhões de pessoas que acompanham o evento nas ruas.

"Poderíamos fazer um sorteio de blocos que poderiam se apresentar em Interlagos, por exemplo", sugeriu Nunes. Ele defende a manutenção da festa porque ela gera uma movimentação financeira de R$ 2,7 bilhões. Além disso, o prefeito argumenta que a variante ômicron não agravou a situação dos hospitais públicos da cidade.





A posição de São Paulo, ainda indefinida, é igual a da maioria das capitais brasileiras . Mas cresceu o número de cidades que não vão colocar blocos na rua em 2022 . Além de Salvador e Rio de Janeiro, também cancelaram o evento as prefeituras de Fortaleza, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém e Teresina.