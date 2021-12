Alfredo Filho/ Secom Registro do Carnaval de Salvador no Circuito Barra-Ondina em 2020





A dois meses e meio do carnaval de 2022, a maioria das capitais do Brasil ainda não se definiu quanto à realização do evento. Em pelo menos 19 cidades e no Distrito Federal, as gestões afirmam que essa decisão será tomada no futuro, mas evitam até estipular um prazo final.

Um exemplo é Salvador, que tem um dos maiores carnavais de rua do país. Apesar das cobranças de entidades ligadas à realização da festa, não há qualquer expectativa de quando um anúncio será feito. Procurada pelo iG, a assessoria de comunicação da prefeitura da capital baiana disse apenas que a administração municipal solicitou uma audiência com o governo do estado para discutir o assunto.

Essa resposta não difere muito da apresentada por capitais como Manaus (AM), São Luís (MA) e Vitória (ES), que ressalta que “as decisões serão baseadas em critérios científicos e sanitários, ouvindo os profissionais da saúde e preservando a vida e a integridade física dos moradores”. A reportagem perguntou a todas as assessorias quais seriam esses critérios levados em conta para realizar ou suspender a festa, mas nenhuma delas respondeu especificamente.

O tema está em debate porque, embora os índices da pandemia tenham melhorado com o avanço da vacinação, grandes aglomerações ainda não são indicadas pelas autoridades de saúde. Na sexta-feira (10), o Brasil tem média móvel de 182 mortes por Covid-19 e 64,2% da população com o ciclo de vacinação contra o coronavírus completo, segundo a plataforma Our World in Data. Mas para instituições como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), esse é um cenário que ainda não permite a realização da festa.

"Falar em carnaval é impossível no contexto epidemiológico que dezembro apresenta com a alta tendência de aumento da mobilidade humana entre regiões do Brasil. É importante observar qual será o comportamento da transmissão nas festas de fim de ano de 2021, saber como a estratégia de vacinação anda em 2022 e como ficará a eficácia da vacina diante da nova variante mais ameaçadora: a ômicron", defende Juliane Freitas de Oliveira, PhD em matemática para epidemiologia e pesquisadora do Centro de Integração e Dados para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia).

A avaliação de Juliane é reforçada pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, criado para orientar os governos da região no combate à pandemia. O grupo divulgou um parecer, no último dia 3, em que recomendou a proibição dos eventos carnavalescos e de fim de ano por entender que os cenários observados em outros países — a Europa já enfrenta uma quarta onda da Covid-19 — podem ocorrer no Brasil.

As festas públicas de réveillon, inclusive, já foram canceladas na maioria das cidades. A descoberta da ômicron , classificada como “variante de preocupação” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é mencionada pelas prefeituras para justificar a suspensão das celebrações públicas de fim de ano e o adiamento quanto à definição do carnaval.

“A Prefeitura de Aracaju ainda não decidiu pela realização de eventos de grande porte na capital sergipana em 2022, a exemplo dos festejos carnavalescos. De acordo com a gestão municipal, a transmissão comunitária de novas variantes do coronavírus ainda requer de toda a população a manutenção de cuidados preventivos. Neste sentido, o Município segue analisando diariamente os boletins epidemiológicos elaborados pela Secretaria Municipal da Saúde para a adoção de medidas de flexibilização das restrições impostas para o controle da pandemia de Covid-19”, respondeu a gestão da capital de Sergipe.

Leia Também

Leia Também

Leia Também

Leia Também

Em cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) , Florianópolis (SC) e João Pessoa (PB), os preparativos até foram iniciados. No mês passado, a prefeitura da capital paulista divulgou uma lista com 440 blocos validados para desfilar nas ruas , mas frisou que o evento está condicionado ao cenário epidemiológico da pandemia. A mesma ponderação foi feita nesta semana quando procurada pela reportagem.

No exemplo de Florianópolis, o superintendente de Turismo, Vinicius De Luca, explicou que a esperança está no alto índice de vacinação. O estado de Santa Catarina tem mais de 69% da população completamente imunizada.

Cancelamentos

Enquanto a maioria das cidades adia uma definição, quatro prefeituras se adiantaram e cancelaram os festejos carnavalescos. É o caso de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Belém (PA) e Teresina (PI).

Em nota oficial divulgada no site da gestão, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, disse que "seria imprudente e irresponsável contrariar a ciência e colocar em risco a saúde" da população. Também em nota, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, disse que a suspensão foi adotada "por amor à vida, ao carnaval e por amor à saúde".

Já a prefeitura de Cuiabá publicou um decreto em que cita o risco de uma terceira onda da Covid-19 para justificar o cancelamento da festa. O iG não conseguiu contactar a prefeitura de Teresina, mas a suspensão na capital do Piauí foi divulgada por veículos locais e nacionais na semana passada.





Há ainda os casos de Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), que não proibiram os eventos, mas não vão promover as celebrações. A primeira conta que realiza reuniões periódicas com todos os atores envolvidos na festa (escolas de samba, blocos caricatos, blocos de rua, artistas, produtores), mas pondera que a Nota Técnica do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 desaconselha a participação das pessoas em eventos de grande aglomeração. Por conta disso, não serão publicados editais de patrocínio, investimento em estruturas e cadastro de blocos de rua.

Já na capital cearense, o prefeito Sarto anunciou o cancelamento dos editais do ciclo carnavalesco. Os recursos serão remanejados para as áreas da saúde, segurança alimentar e apoio à cultura.

Municípios (e Distrito Federal) sem definição:



Goiânia (GO)

Distrito Federal

Porto Velho (RO)

Manaus (AM)

Palmas (TO)

Boa Vista (RR)

Rio Branco (AC)

Florianópolis (SC)

Curitiba (PR)

Belo Horizonte (MG)

Vitória (ES)

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

João Pessoa (PB)

São Luís (MA)

Aracaju (SE)

Natal (RN)

Fortaleza (CE)

Recife (PE)

Municípios que já cancelaram a festa:



Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Belém (PA)

Teresina (PI)

A reportagem não conseguiu apurar a situação em Macapá (AP), Porto Alegre (RS) e Maceió (AL).