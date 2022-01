Reprodução/ TV Globo Rio Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo





O corpo do menino de 7 anos que havia desaparecido na tarde de sexta-feira (31), na cidade de São Paulo, foi encontrado. O garoto sumiu após cair no Rio Aricanduva , na Zona Leste da cidade.



Ele foi localizado na manhã deste sábado (1º) por equipes do Corpo de Bombeiros, conforme relatado pela corporação no Twitter. Ontem as buscas precisaram ser interrompidas por falta de luminosidade.





Segundo o G1 SP, uma das hipóteses levada em consideração é de que a criança tenha se afogado, mas a causa oficial da morte ainda não foi divulgada. Testemunhas disseram que o menino brincava nas proximidades do Shopping Aricanduva quando caiu no rio.