Edson Lopes Jr/ Secom Carnaval em São Paulo

Nesta sexta-feira (31), a Prefeitura de São Paulo divulgou a lista dos 696 blocos de ruas que estão autorizados a desfilar no Carnaval de 2022. O anúncio foi feito em uma publicação do Diário Oficial, no entanto, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde será a responsável por definir se haverá ou não a comemoração.

O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, disse que a decisão sobre a realização ou não das festas na capital paulista será tomada até o próximo dia 10 de janeiro.

A comemoração do Carnaval, marcada para o final de fevereiro, foi colocada em risco com o avanço da nova variante da Covid-19, a Ômicron , além do surto de gripe , que tem aumentado a demanda de atendimento nas unidades de saúde.

Devido ao risco, 24 blocos de rua que participariam do Carnaval no próximo ano já divulgaram que não voltarão às ruas em 2022.

Outras capitais enfrentam o mesmo dilema sobre a data. No Rio de Janeiro também há dúvidas se haverá festa ou não. Já na Bahia, que enfrenta uma crise devido às enchentes que atingem o estado , o governador Rui Costa (PT) anunciou que não haverá Carnaval em 2022.