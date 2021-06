MARCELO PEREIRA / SECOM Prefeito Ricardo Nunes recebeu a primeira dose da vacinação contra a covid-19

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, recebeu a primeira dose da vacinação contra a covid-19 na manhã desta sexta-feira (18), na Capela do Socorro, zona sul de São Paulo. De acordo com o escalonamento realizado pela prefeitura, o político - de 53 anos de idade - encontrava-se autorizado a receber a vacina. As informações são do portal Uol.



O prefeito da capital paulista se dirigiu - junto a sua esposa, Regina; e ao secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido - as 08h da manhã à UBS Veleiros, próxima à Represa da Guarapiranga, seu reduto eleitoral.





A imunização de Ricardo Nunes ocorreu com uma vacina da Oxford/AstraZeneca. Atualmente, as doses oferecidas pela Fiocruz estão em maioria nos postos de saúde. Há a previsão de que São Paulo receba um 'reabastecimento' da CoronaVac e da Pfizer até o final do mês de junho.