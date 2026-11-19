Fernando Frazão/Agência Brasil Rio tem previsão de calor, mas com risco de chuva forte no final do feriado prolongado





Os cariocas e turistas que estarão no Rio de Janeiro durante o feriado prolongado devem aproveitar dias de calor, mas com atenção para à possibilidade de chuva. Segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem chegar aos 33°C, mas com risco de tempestade no domingo (22).

Começando na sexta-feira (19), feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra, a previsão é de sol entre nuvens. Os termômetros devem variar entre 25°C e 32°C, com uma leve possibilidade de chuva durante o dia.

No sábado (21), o cenário deve ser semelhante, com períodos de sol e presença de nuvens. A temperatura vão subir um pouco e pode chegar aos 33°C, com mínima prevista de 25°C.

Domingo tem previsão de tempestades

A mudança mais significativa no tempo deve ocorrer no domingo (22). Apesar da previsão apontar para sol e calor nas primeiras horas do dia, a instabilidade deve avançar ao longo da tarde.

Entre o final da tarde e início da noite, são esperadas pancadas de chuva com a possibilidade de tempestades. A temperatura deve variar entre 24°C e 32°C.





INMET emite alerta nesta quinta-feira (19)

Na véspera do feriado, o Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu avisos de perigo potencial para tempestades no Rio de Janeiro.

Segundo a Prefeitura do Rio, nesta quinta-feira (19) o céu irá variar de nublado a parcialmente nublado devido à atuação de áreas de instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As temperaturas apresentarão elevação, com mínima prevista de 22°C e máxima de 38°C.

De acordo com os meteorologistas do Inmet, além do calor e da umidade, o cenário de chuvas e tempestades é favorecido também pela atuação de áreas de baixa pressão e cavados.

Os sistemas intensificam a confluência dos ventos e a convergência de umidade, além de favorecer o levantamento da massa de ar quente e úmido. Essa combinação contribui para a formação de nuvens que aumentam o potencial para chuvas fortes e tempestades.

Ao todo, neste feriado, áreas de 15 estados estão sob alerta amarelo para tempestades do Inmet.