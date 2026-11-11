divulgação/Whoosh Patinetes elétricos compartilhados deixarão de circular no Rio de Janeiro

Os patinetes elétricos compartilhados deixam de circular no Rio de Janeiro a partir desta quarta-feira (11). A prefeitura decidiu não prorrogar o período experimental do serviço, iniciado em junho de 2024, por meio do programa Sandbox.Rio. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), na noite de terça-feira (10), pelas redes sociais.

A gestão agora vai consolidar e analisar os dados reunidos durante o período, como número de viagens, velocidades, trajetos e perfil dos usuários, para avaliar a possibilidade de uma futura retomada do serviço.

Cavaliere afirmou que uma eventual volta dos equipamentos poderá ocorrer em um novo formato, especialmente concentrado nas regiões turísticas da cidade. Até o momento, porém, não há previsão para o retorno dos patinetes.

Entenda o fim do serviço

O Sandbox.Rio é um programa da Prefeitura do Rio que funciona como um laboratório de inovação. A iniciativa permite que empresas testem novos serviços e tecnologias na cidade por um período determinado, com regras específicas e acompanhamento do poder público.

A operação experimental dos patinetes compartilhados começou em junho de 2024. Desde então, a prefeitura acompanhou o funcionamento do serviço para avaliar os impactos na mobilidade urbana e a convivência dos equipamentos com pedestres, ciclistas e motoristas.

Na publicação, Cavaliere destacou que o cenário da mobilidade no Brasil mudou desde o início da experiência, especialmente após a Resolução 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu regras para a circulação de bicicletas elétricas, patinetes e outros veículos autopropelidos.

Um relatório técnico elaborado pela Prefeitura do Rio sobre a operação experimental contabilizou 2.906.714 viagens entre junho de 2024 e dezembro de 2025. No período, os usuários percorreram cerca de 6,9 milhões de quilômetros com os equipamentos.





Copacabana concentrou a maior parte da utilização, com 35,7% das partidas e 34,6% das chegadas. O Centro, Ipanema, Leme e Leblon também apareceram entre as regiões com maior movimentação.

O documento identificou ainda problemas relacionados ao estacionamento dos patinetes e recomendou mudanças para uma possível regulamentação definitiva do serviço, incluindo a adoção de estações físicas ou virtuais para retirada e devolução dos equipamentos.

Ao anunciar o encerramento dos testes, Cavaliere afirmou que a prefeitura pretende continuar avançando na mobilidade sustentável, mas ressaltou que a segurança e o respeito ao espaço público precisam orientar as decisões sobre o tema para garantir o equilíbrio entre pedestres, ciclistas, motoristas e usuários de veículos elétricos.