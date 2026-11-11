Agência Brasil/Alerj Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) aceitou abrir investigações contra as campanhas de Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL), que disputaram o Governo do Estado. As apurações envolvem denúncias de uso indevido da máquina pública, fraude eleitoral e suposta compra de votos.

Na decisão, assinada pelo desembargador Fernando Cerqueira Chagas, Douglas Ruas (PL), eleito no primeiro turno após a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos), acusa Eduardo Paes de ter se beneficiado indevidamente da estrutura da Prefeitura do Rio durante a campanha eleitoral.

Paes deixou o comando da gestão municipal em março para concorrer ao governo do estado. Na ocasião, foi substituído pelo então vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que também é citado na denúncia apresentada pela campanha de Ruas.

Do outro lado, Eduardo Paes acusa a campanha de Douglas Ruas de promover uma fraude eleitoral por meio da distribuição de panfletos que exibiam o rosto do ex-prefeito associado aos números 13 e 22. O candidato do PSD pede a apreensão da fábrica responsável pela produção do material para investigar uma possível ligação com a campanha adversária.

No primeiro turno, 204 mil eleitores votaram na legenda do PT, que não tinha candidato próprio ao governo do estado. Paes avalia que o número pode estar relacionado à distribuição dos panfletos, que teriam associado sua imagem aos números e confundido os eleitores.

Além da denúncia de fraude eleitoral, a chapa de Paes acusa a campanha de Douglas Ruas de envolvimento em um suposto esquema de compra de votos. A denúncia também cita Fernanda Louback, eleita vice-governadora e já anunciada por Ruas para ocupar a Secretaria de Estado de Inclusão e da Mulher.

O iG tentou contato com as defesas dos candidatos, mas não obeteve resposta.





Possível segundo turno

A disputa judicial entre as campanhas se inicia em meio a uma ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), na qual a chapa do PSD defende que os votos recebidos por Anthony Garotinho continuem sendo considerados no cálculo utilizado para determinar se um candidato alcançou a maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos votos válidos destinados aos candidatos. A medida pode garantir a realização de um segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro.

O partido argumenta que, no dia da votação, Garotinho ainda aparecia na urna eletrônica e os eleitores puderam votar nele normalmente. Por isso, a legenda entende que a anulação posterior dos votos não deveria alterar o cálculo utilizado para definir se a disputa seria encerrada no primeiro turno.

Na avaliação do PSD, a Justiça Eleitoral poderia retirar os efeitos dos votos destinados a Garotinho e ao partido, mas não deveria utilizar essa anulação para modificar o critério que determina a realização de uma segunda votação.

A legenda também afirma que a mudança no resultado após a eleição desrespeita princípios previstos na Constituição Federal, como a soberania popular, que garante à população o direito de escolher seus representantes, a segurança jurídica e o direito ao voto.

Para tratar do assunto, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu, na tarde da última terça-feira (10), os advogados do ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD). O encontro teve como objetivo discutir a ação que tenta garantir a realização de um segundo turno na eleição para o governo fluminense.