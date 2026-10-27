reprodução/pf Agente da PF encontra cocaína escondida na bagagem

A Receita Federal em ação conjunta com a Polícia Federal apreendeu 8,16 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (27). A droga estava escondida nas laterais e no fundo da mala de um passageiro brasileiro que estava a caminho para embarcar ao Paquistão, com uma conexão em Dubai.

Segundo a polícia, o passageiro é morador da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e recebeu voz de prisão após os agentes encontrarem o entorpecente durante a fiscalização.

Raio-X identificou material suspeito

A fiscalização foi direcionada a partir de procedimentos de gerenciamento de risco e análise de informações da inteligência da Receita Federal.

Durante a passagem da bagagem pelo equipamento de raio-X, os agentes identificaram imagens suspeitas na estrutura da mala.

Na vistoria física, foram encontradas placas com cocaína escondidas nas laterais e no fundo da bagagem. O material apreendido passou por um teste preliminar, que apresentou resultado positivo para a droga.





Passageiro poderá responder por tráfico internacional



Após a apreensão, o passageiro recebeu voz de prisão e o caso foi encaminhado às autoridades competentes.

Ele poderá responder por tráfico internacional de drogas, crime com pena prevista de cinco a 15 anos de reclusão, além de multa.