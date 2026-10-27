Flávio Bolsonaro
Charles Vieira
Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarcou em um voo com destino aos Estados Unidos nesta terça-feira (27), segundo informações da coluna Grande Angular, do Metrópoles. De acordo com o site, a aeronave está em voo e tem a Flórida como destino final.

A informação foi confirmada ao veículo por pessoas próximas à família do parlamentar.

Flávio estava sem responder a aliados desde a manhã desta terça. Sua última mensagem havia sido enviada às 8h ao senador Rogério Marinho (PL-RN), que coordenou sua campanha presidencial. Na ocasião, disse que estava “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil.

Na segunda-feira (26), o senador publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão dos passaportes dele. 

Reportagem em atualização. 

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