O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para o seu quarto mandato, conseguiu reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) na cidade do Rio de Janeiro no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo (25). Apesar da virada na capital fluminense, o senador terminou a apuração à frente em 74 dos 92 municípios do estado.Na capital, Lula recebeu 1.898.391 votos, o equivalente a 51,54 % dos válidos, contra 1.785.198 votos (48,46%) de Flávio. Já contabilizando todo o estado, o candidato do PL somou 5.169.033 votos (53,10%), enquanto o petista alcançou 4.565.393 (46,90%), uma diferença de 603.640 votos.
Lula dobra número de cidades com vitória no estado
Apesar de perder em grande parte do estado, o resultado do segundo turno ampliou consideravelmente a presença de Lula no mapa eleitoral fluminense. A vitória em 18 municípios representou o dobro das nove cidades em que havia vencido no primeiro turno.A mudança mais expressiva para o petista ocorreu na capital, que reúne cerca de cinco milhões de eleitores. No primeiro turno, Flávio havia recebido 1.662.354 votos no Rio, contra 1.524.517 de Lula, uma vantagem de 137.837 votos para o senador. No segundo turno, a diferença se inverteu, e o presidente terminou com 113.193 na frente. Apesar do bom desempenho, em Campo Grande, maior colégio eleitoral da capital do Rio de Janeiro, Flávio venceu com 58,7% dos votos válidos, contra 33,5% de Lula. Além do Rio de Janeiro, Lula conseguiu virar o resultado nos municípios de Barra do Piraí, Carmo, Mendes, Piraí, Rio Claro, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes e Três Rios. O presidente também manteve a liderança nas nove cidades em que já havia vencido na primeira etapa: Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Laje do Muriaé, Miracema, Niterói, Pinheiral, Porciúncula, Rio das Flores e Valença.Percentualmente, Lula conseguiu a sua maior vitória em Rio das Flores, com 63,77% dos válidos. Na sequência apareceram Valença, com 59,61%, e Laje do Muriaé, com 58,65%.Já Flávio Bolsonaro teve proporcionalmente o seu melhor desempenho em São José do Vale do Rio Preto, onde conquistou 75,16% dos votos válidos. São Pedro da Aldeia, com 68,25%, e Italva, com 67,51% completam a lista entre as maiores vitórias do senador no estado.
Mapa eleitoral completo:
Os dados podem ser consultados no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados após 100% das urnas apuradas.
Lula venceu:
- Barra do Piraí
- Carmo
- Comendador Levy Gasparian
- Conceição de Macabu
- Laje do Muriaé
- Mendes
- Miracema
- Niterói
- Pinheiral
- Piraí
- Porciúncula
- Rio Claro
- Rio das Flores
- Rio de Janeiro (capital)
- Santa Maria Madalena
- Trajano de Moraes
- Três Rios
- Valença
Flávio venceu:
- Angra dos Reis
- Aperibé
- Araruama
- Areal
- Armação dos Búzios
- Arraial do Cabo
- Barra Mansa
- Belford Roxo
- Bom Jardim
- Bom Jesus do Itabapoana
- Cabo Frio
- Cachoeiras de Macacu
- Cambuci
- Campos dos Goytacazes
- Cantagalo
- Carapebus
- Cardoso Moreira
- Casimiro de Abreu
- Cordeiro
- Duas Barras
- Duque de Caxias
- Engenheiro Paulo de Frontin
- Guapimirim
- Iguaba Grande
- Itaboraí
- Itaguaí
- Italva
- Itaocara
- Itaperuna
- Itatiaia
- Japeri
- Macaé
- Macuco
- Magé
- Mangaratiba
- Maricá
- Mesquita
- Miguel Pereira
- Natividade
- Nilópolis
- Nova Friburgo
- Nova Iguaçu
- Paracambi
- Paraíba do Sul
- Paraty
- Paty do Alferes
- Petrópolis
- Porto Real
- Quatis
- Queimados
- Quissamã
- Resende
- Rio Bonito
- Rio das Ostras
- Santo Antônio de Pádua
- São Fidélis
- São Francisco de Itabapoana
- São Gonçalo
- São João da Barra
- São João de Meriti
- São José de Ubá
- São José do Vale do Rio Preto
- São Pedro da Aldeia
- São Sebastião do Alto
- Sapucaia
- Saquarema
- Seropédica
- Silva Jardim
- Sumidouro
- Tanguá
- Teresópolis
- Varre-Sai
- Vassouras
- Volta Redonda