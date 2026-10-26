@elberxavieraraujo (ig) | @myhoodbr/Paulo Pinto/Agencia Brasil Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) durante as campanhas eleitorais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para o seu quarto mandato, conseguiu reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) na cidade do Rio de Janeiro no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo (25). Apesar da virada na capital fluminense, o senador terminou a apuração à frente em 74 dos 92 municípios do estado.

Lula dobra número de cidades com vitória no estado

Na capital,recebeuo equivalente a% dos válidos, contrade. Já contabilizando todo o estado, o candidato dosomou 5.169.033 votos (53,10%), enquanto oalcançou 4.565.393 (46,90%), uma diferença de 603.640 votos.

Apesar de perder em grande parte do estado, o resultado do segundo turno ampliou consideravelmente a presença de Lula no mapa eleitoral fluminense. A vitória em 18 municípios representou o dobro das nove cidades em que havia vencido no primeiro turno.

A mudança mais expressiva para oocorreu na capital, que reúne cerca de cinco milhões de eleitores. No primeiro turno,havia recebidocontra, uma vantagem de 137.837 votos para o senador. No segundo turno, a diferença se inverteu, e oterminou com 113.193 na frente.

Apesar do bom desempenho, em Campo Grande, maior colégio eleitoral da capital dovenceu com 58,7% dos votos válidos, contra 33,5% de

Além doconseguiu virar o resultado nos municípios de Barra do Piraí, Carmo, Mendes, Piraí, Rio Claro, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes e Três Rios.

também manteve a liderança nas nove cidades em que já havia vencido na primeira etapa: Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Laje do Muriaé, Miracema, Niterói, Pinheiral, Porciúncula, Rio das Flores e Valença.

Percentualmente, Lula conseguiu a sua maior vitória em Rio das Flores, com 63,77% dos válidos. Na sequência apareceram Valença, com 59,61%, e Laje do Muriaé, com 58,65%.

Játeve proporcionalmente o seu melhor desempenho em São José do Vale do Rio Preto, onde conquistou 75,16% dos votos válidos. São Pedro da Aldeia, com 68,25%, e Italva, com 67,51% completam a lista entre as maiores vitórias do senador no estado.





Mapa eleitoral completo:

Os dados podem ser consultados no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados após 100% das urnas apuradas.

Lula venceu:

Barra do Piraí

Carmo

Comendador Levy Gasparian

Conceição de Macabu

Laje do Muriaé

Mendes

Miracema

Niterói

Pinheiral

Piraí

Porciúncula

Rio Claro

Rio das Flores

Rio de Janeiro (capital)

Santa Maria Madalena

Trajano de Moraes

Três Rios

Valença

Flávio venceu: