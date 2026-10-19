Reprodução/ Fernando Frazão/Agência Brasil Ressaca na orla carioca

Termina às 9h desta segunda-feira (19) o alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil para o litoral do Rio de Janeiro. O aviso, iniciado às 15h do último domingo (18), anunciou que as ondas do mar poderiam chegar a até 2,5 metros de altura na orla da cidade.

Em razão das condições do mar, a Ciclovia Tim Maia foi interditada por segurança às 17h30 de domingo, no trecho entre a praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal. Mesmo com o fim do alerta, a reabertura depende de uma avaliação das condições do mar e do tempo, já que a maré alta e outros fatores ainda podem representar riscos aos ciclistas.

De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a interdição não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que opera normalmente entre São Conrado e o Leblon.

Em virtude de antigos acidentes, o protocolo de fechamento da ciclovia é comum nos cenários de condições marítimas adversas como em ondas acima de dois metros de altura em um intervalo de até 15 segundos, ventos acima de 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal e chuva forte na região.





Rio terá semana de tempo instável e previsão de chuva



O Rio de Janeiro deve continuar convivendo com o tempo fechado e instável ao longo de toda a semana. Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão indica céu nublado a encoberto e possibilidade de chuva em diferentes períodos até sexta-feira (23).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 66 municípios do estado do Rio de Janeiro estão sob Alerta de Tempestade para essa segunda-feira (19).

A previsão indica o céu nublado a encoberto, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Os ventos serão intensos, de 40 a 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo.

As temperaturas apresentarão queda, com mínima de 17°C e máxima de 25°C.

Na terça-feira (20), o céu permanecerá nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca e isolada a partir da madrugada. Os ventos continuarão fracos a moderados.

Na quarta-feira (21), haverá predomínio de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada a partir do final da noite. Os ventos estarão moderados.

Já na quinta-feira (22) e na sexta-feira (23), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada e isolada a qualquer momento. Os ventos também estarão moderados.