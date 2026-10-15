Em comemoração ao Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), profissionais da área podem garantir uma visita gratuita ao AquaRio, maior aquário da América Latina, que fica na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A promoção está válida desde o último dia 13 e vai até a próxima terça-feira (20).Para aproveitar o benefício, os profissionais da educação precisam apresentar um comprovante profissional e estar acompanhado de um visitante pagante. O ingresso do acompanhante deve ser adquirido pelo site oficial do aquário em uma das seguintes categorias: inteira, brasileiro ou promocional carioca.A gratuidade é válida exclusivamente para a visita ao AquaRio e não inclui outras atrações do complexo da Zona Portuária, como o Museu de Cera, o Mar de Espelhos e o GEX. Para esses espaços os ingressos próprios serão cobrados separadamente.
Espaço conta com 10 mil animais de 350 espécies
O espaço do AquaRio possui de 26 mil metros quadrados e reúne cerca de 10 mil animais de 350 espécies distribuídas em aquários que acumulam 4,5 milhões de litros de água.
Além dos animais, o espaço fornece conteúdos educativos voltados à vida marinha e à conservação dos oceanos.
Entre as principais atrações, estão o "Reino dos Axolotes", localizado no terceiro andar, e que possui 22 axolotes (Ambystoma mexicanum) que foram resgatados do tráfico internacional de animais pelo IBAMA e pela Polícia Federal em 2022, e o "Grande Tanque", que possui túneis submersos para os visitantes observarem diversos cardumes nos mais de 3,5 milhões de litros de água