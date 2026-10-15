divulgação / AquaRio AquaRio

Em comemoração aocelebrado nesta quinta-feira (15), profissionais da área podem garantir uma visitaaomaiorda América Latina, que fica na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A promoção está válida desde o último dia 13 e vai até a próxima terça-feira (20).

Para aproveitar o benefício, osprecisam apresentar um comprovante profissional e estar acompanhado de um visitante pagante. Odo acompanhante deve ser adquirido pelo site oficial do aquário em uma das seguintes categorias: inteira, brasileiro ou promocional carioca.

Espaço conta com 10 mil animais de 350 espécies



divulgação / AquaRio O Grande Taque, maior atração do AquaRio

A gratuidade é válida exclusivamente para a visita aoe não inclui outras atrações do complexo da Zona Portuária, como o Museu de Cera, o Mar de Espelhos e o GEX. Para esses espaços os ingressos próprios serão cobrados separadamente.





O espaço do AquaRio possui de 26 mil metros quadrados e reúne cerca de 10 mil animais de 350 espécies distribuídas em aquários que acumulam 4,5 milhões de litros de água.

Além dos animais, o espaço fornece conteúdos educativos voltados à vida marinha e à conservação dos oceanos.

Entre as principais atrações, estão o "Reino dos Axolotes", localizado no terceiro andar, e que possui 22 axolotes (Ambystoma mexicanum) que foram resgatados do tráfico internacional de animais pelo IBAMA e pela Polícia Federal em 2022, e o "Grande Tanque", que possui túneis submersos para os visitantes observarem diversos cardumes nos mais de 3,5 milhões de litros de água



