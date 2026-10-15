Reprodução Entregadores do Ifood atacaram o caminhão da empresa na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro

Uma ação do iFood para distribuição e troca de mochilas de entrega terminou em confusão e saque na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caminhão da empresa foi atacado na Avenida General Felicíssimo, na altura do Parque das Rosas, de onde foram levadas cerca de 100 bolsas e 200 camisas.

O iFood organizou a distribuição de novas bags para entregadores no Rio de Janeiro. Eis que o caminhão chegou ao local de distribuição e isto aconteceu… https://t.co/t1TaMNa07m — Sophia CRF 🔴⚫️ (@SophiaBr01) October 14, 2026

A revolta dos entregadores presentes teria iniciado, segundo relatos, quando o responsável por comandar a ação informou para o grupo de, aproximadamente, 300 pessoas, que não haveria material suficiente para atender a todos.

No momento em que o organizador esclareceu que 86 bags já haviam sido distribuidas, e que restavam apenas 114 unidades, parte dos entregadores se irritou e avançou contra o caminhão para tentar garantir o material.

Os dois seguranças contratados para a ação, organizada com frequência pela empresa, não conseguiram conter o grupo, que saqueou os materiais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque. Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para controlar a situação.

Empresa repudiuou a confusão



Em nota, o iFood declarou que repudia "qualquer tipo de violência" e informou que, até o momento, não houve o registro de pessoas feridas.

A empresa também ressaltou que possui um “compromisso com a segurança e a integridade” dos seus entregadores e equipes e que esse episódio isolado não representa a conduta dos motoboys que utilizam a plataforma como “fonte de renda digna diariamente”.



