Reprodução Bernardo Tertuliano Visona

O adolescente Bernardo Tertuliano Visona, de 13 anos, bicampeão brasileiro de hipismo na modalidade cinco tambores, está entre as cinco vítimas do acidente que aconteceu na BR-393, na altura de Barra do Piraí, no Sul do Rio de Janeiro, no último final de semana.

Todas as vítimas fatais estavam no mesmo carro e pertenciam à mesma família. Além de Bernardo, faleceram no local a mãe Marcela Tertuliano, os tios Anderson Nocelli Clemente e Jussara Oliveira Tertuliano Clemente e a prima Sarah Nocelli.

O acidente envolveu quatro carros de passeio e uma carreta carregada com pisos de cerâmica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que estavam os familiares seguia em direção a Volta Redonda e colidiu com uma carreta que trafegava no sentido contrário, rumo a Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Reprodução Acidente envolveu quatro carros de passeio e uma carreta





Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas ficaram feridas. Cinco não aceitaram o atendimento médico no local, enquanto duas foram encaminhadas para a Santa Casa e duas outras duas para o Hospital Maria de Nazaré, ambos em Barra do Piraí.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigados pela 88ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Piraí e os corpos das cinco vítimas foram retirados do veículo e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.





Promessa do Hipismo brasileiro

Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Bernardo começou cedo na modalidade e já era dono de dois títulos brasileiros de hipismo na categoria de cinco tambores e segundo lugar em uma prova de condução do cavalo.

Nas redes sociais, a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), entidade organizadora de competições de hipismo no Brasil, publicou uma homenagem ao jovem.

Em nota, a ABCCMM destacou a participação do adolescente nas competições mirins e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.







