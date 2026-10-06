Agência Brasil/Alerj Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)

Douglas Ruas (PL) saiu na frente na corrida eleitoral pelo governo do Rio de Janeiro no primeiro turno, dominando amplamente o mapa do estado e vencendo em 79 dos 92 municípios fluminenses. Eduardo Paes (PSD) teve vantagem em 13 cidades.

Apesar da grande diferença, Paes conseguiu sustentar a sua ida ao segundo turno por concentrar suas vitórias em cidades estratégicas de grande peso eleitoral, como na capital, onde foi prefeito por quatro vezes e é o maior colégio eleitoral do estado.

No resultado final das urnas, Douglas Ruas (PL) recebeu 4.271.199 votos e saiu na frente com 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) somou 3.706.984 votos, totalizando 42,76%.

O cenário, em tese, leva a disputa para o segundo turno, mas segue pendente de uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto aos votos de Anthony Garotinho (Republicanos), que podem ser anulados. Caso aconteça, a segunda etapa do pleito será suspensa e Ruas declarado vencedor em primeiro turno.

Ruas domina o mapa eleitoral



A vitória de Douglas Ruas foi predominante no interior do estado, na Baixada Fluminense, na Região dos Lagos e na maior parte da Região Metropolitana.

Em São Gonçalo, cidade onde o pai do candidato, Capitão Nelson (PL), é o prefeito, Ruas chegou a 59,99% dos votos válidos.

A maior votação percentual do candidato do PL ocorreu em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana, onde recebeu 70,87% dos votos válidos, contra 25,07% de Paes.

Paes vence na capital e em Niterói

Eduardo Paes teve seu principal resultado na cidade do Rio, onde recebeu 52,52% dos votos válidos, contra 40,05% de Douglas Ruas. Em números absolutos, foi a diferença mais significativa da disputa pelo tamanho do eleitorado. Paes recebeu cerca de 1,73 milhão de votos, enquanto Ruas teve aproximadamente 1,32 milhão.

O melhor desempenho percentual de Paes aconteceu em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul fluminense, onde chegou a 56,94% dos votos válidos contra 43,06 de Ruas.





Veja onde cada candidato venceu



Gerado por IA Mapa das eleições do Rio





Eduardo Paes (13 municípios):

Cardoso Moreira

Carmo

Comendador Levy Gasparian

Conceição de Macabu

Laje do Muriaé

Miracema

Niterói

Porciúncula

Rio Claro

Rio das Flores

Rio de Janeiro

Três Rios

Valença

Douglas Ruas (79 municípios):