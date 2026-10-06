Douglas Ruas (PL) saiu na frente na corrida eleitoral pelo governo do Rio de Janeiro no primeiro turno, dominando amplamente o mapa do estado e vencendo em 79 dos 92 municípios fluminenses. Eduardo Paes (PSD) teve vantagem em 13 cidades.
Apesar da grande diferença, Paes conseguiu sustentar a sua ida ao segundo turno por concentrar suas vitórias em cidades estratégicas de grande peso eleitoral, como na capital, onde foi prefeito por quatro vezes e é o maior colégio eleitoral do estado.
No resultado final das urnas, Douglas Ruas (PL) recebeu 4.271.199 votos e saiu na frente com 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) somou 3.706.984 votos, totalizando 42,76%.
O cenário, em tese, leva a disputa para o segundo turno, mas segue pendente de uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto aos votos de Anthony Garotinho (Republicanos), que podem ser anulados. Caso aconteça, a segunda etapa do pleito será suspensa e Ruas declarado vencedor em primeiro turno.
Ruas domina o mapa eleitoral
A vitória de Douglas Ruas foi predominante no interior do estado, na Baixada Fluminense, na Região dos Lagos e na maior parte da Região Metropolitana.
Em São Gonçalo, cidade onde o pai do candidato, Capitão Nelson (PL), é o prefeito, Ruas chegou a 59,99% dos votos válidos.
A maior votação percentual do candidato do PL ocorreu em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana, onde recebeu 70,87% dos votos válidos, contra 25,07% de Paes.
Paes vence na capital e em Niterói
Eduardo Paes teve seu principal resultado na cidade do Rio, onde recebeu 52,52% dos votos válidos, contra 40,05% de Douglas Ruas. Em números absolutos, foi a diferença mais significativa da disputa pelo tamanho do eleitorado. Paes recebeu cerca de 1,73 milhão de votos, enquanto Ruas teve aproximadamente 1,32 milhão.
O melhor desempenho percentual de Paes aconteceu em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul fluminense, onde chegou a 56,94% dos votos válidos contra 43,06 de Ruas.
Veja onde cada candidato venceu
Eduardo Paes (13 municípios):
- Cardoso Moreira
- Carmo
- Comendador Levy Gasparian
- Conceição de Macabu
- Laje do Muriaé
- Miracema
- Niterói
- Porciúncula
- Rio Claro
- Rio das Flores
- Rio de Janeiro
- Três Rios
- Valença
Douglas Ruas (79 municípios):
- Angra dos Reis
- Aperibé
- Araruama
- Areal
- Armação dos Búzios
- Arraial do Cabo
- Barra do Piraí
- Barra Mansa
- Belford Roxo
- Bom Jardim
- Bom Jesus do Itabapoana
- Cabo Frio
- Cachoeiras de Macacu
- Cambuci
- Campos dos Goytacazes
- Cantagalo
- Carapebus
- Casimiro de Abreu
- Cordeiro
- Duas Barras
- Duque de Caxias
- Engenheiro Paulo de Frontin
- Guapimirim
- Iguaba Grande
- Itaboraí
- Itaguaí
- Italva
- Itaocara
- Itaperuna
- Itatiaia
- Japeri
- Macaé
- Macuco
- Magé
- Mangaratiba
- Maricá
- Mendes
- Mesquita
- Miguel Pereira
- Natividade
- Nilópolis
- Nova Friburgo
- Nova Iguaçu
- Paracambi
- Paraty
- Paraíba do Sul
- Paty do Alferes
- Petrópolis
- Pinheiral
- Piraí
- Porto Real
- Quatis
- Queimados
- Quissamã
- Resende
- Rio das Ostras
- Santa Maria Madalena
- Santo Antônio de Pádua
- Sapucaia
- Saquarema
- Seropédica
- Silva Jardim
- Sumidouro
- São Fidélis
- São Francisco do Itabapoana
- São Gonçalo
- São José de Ubá
- São José do Vale do Rio Preto
- São João da Barra
- São João de Meriti
- São Pedro da Aldeia
- São Sebastião do Alto
- Tanguá
- Teresópolis
- Trajano de Moraes
- Varre-Sai
- Vassouras
- Volta Redonda