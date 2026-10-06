Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Agência Brasil/Alerj
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)

Douglas Ruas (PL) saiu na frente na corrida eleitoral pelo governo do Rio de Janeiro no primeiro turno, dominando amplamente o mapa do estado e vencendo em 79 dos 92 municípios fluminenses.  Eduardo Paes (PSD) teve vantagem em 13 cidades.

Apesar da grande diferença, Paes conseguiu sustentar a sua ida ao segundo turno por concentrar suas vitórias em cidades estratégicas de grande peso eleitoral, como na capital, onde foi prefeito por quatro vezes e é o maior colégio eleitoral do estado. 

No resultado final das urnas, Douglas Ruas (PL) recebeu 4.271.199 votos e saiu na frente com 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD)  somou 3.706.984 votos, totalizando 42,76%.

O cenário, em tese, leva a disputa para o segundo turno, mas segue pendente de uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto aos votos de Anthony Garotinho (Republicanos), que podem ser anulados. Caso aconteça, a segunda etapa do pleito será suspensa e Ruas declarado vencedor em primeiro turno. 

Ruas domina o mapa eleitoral

A vitória de Douglas Ruas foi predominante no interior do estado, na Baixada Fluminense, na Região dos Lagos e na maior parte da Região Metropolitana. 

Em São Gonçalo, cidade onde o pai do candidato, Capitão Nelson (PL), é o prefeito, Ruas chegou a 59,99% dos votos válidos. 

A maior votação percentual do candidato do PL ocorreu em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana, onde recebeu 70,87% dos votos válidos, contra 25,07% de Paes.

Paes vence na capital e em Niterói

Eduardo Paes teve seu principal resultado na cidade do Rio, onde recebeu 52,52% dos votos válidos, contra 40,05% de Douglas Ruas. Em números absolutos, foi a diferença mais significativa da disputa pelo tamanho do eleitorado. Paes recebeu cerca de 1,73 milhão de votos, enquanto Ruas teve aproximadamente 1,32 milhão. 

O melhor desempenho percentual de Paes aconteceu em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul fluminense, onde chegou a 56,94% dos votos válidos contra 43,06 de Ruas.


Veja onde cada candidato venceu

Mapa das eleições do Rio
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Mapa das eleições do Rio


Eduardo Paes (13 municípios):

  • Cardoso Moreira
  • Carmo
  • Comendador Levy Gasparian
  • Conceição de Macabu
  • Laje do Muriaé
  • Miracema
  • Niterói
  • Porciúncula
  • Rio Claro
  • Rio das Flores
  • Rio de Janeiro
  • Três Rios
  • Valença

Douglas Ruas (79 municípios):

  • Angra dos Reis
  • Aperibé
  • Araruama
  • Areal
  • Armação dos Búzios
  • Arraial do Cabo
  • Barra do Piraí
  • Barra Mansa
  • Belford Roxo
  • Bom Jardim
  • Bom Jesus do Itabapoana
  • Cabo Frio
  • Cachoeiras de Macacu
  • Cambuci
  • Campos dos Goytacazes
  • Cantagalo
  • Carapebus
  • Casimiro de Abreu
  • Cordeiro
  • Duas Barras
  • Duque de Caxias
  • Engenheiro Paulo de Frontin
  • Guapimirim
  • Iguaba Grande
  • Itaboraí
  • Itaguaí
  • Italva
  • Itaocara
  • Itaperuna
  • Itatiaia
  • Japeri
  • Macaé
  • Macuco
  • Magé
  • Mangaratiba
  • Maricá
  • Mendes
  • Mesquita
  • Miguel Pereira
  • Natividade
  • Nilópolis
  • Nova Friburgo
  • Nova Iguaçu
  • Paracambi
  • Paraty
  • Paraíba do Sul
  • Paty do Alferes
  • Petrópolis
  • Pinheiral
  • Piraí
  • Porto Real
  • Quatis
  • Queimados
  • Quissamã
  • Resende
  • Rio das Ostras
  • Santa Maria Madalena
  • Santo Antônio de Pádua
  • Sapucaia
  • Saquarema
  • Seropédica
  • Silva Jardim
  • Sumidouro
  • São Fidélis
  • São Francisco do Itabapoana
  • São Gonçalo
  • São José de Ubá
  • São José do Vale do Rio Preto
  • São João da Barra
  • São João de Meriti
  • São Pedro da Aldeia
  • São Sebastião do Alto
  • Tanguá
  • Teresópolis
  • Trajano de Moraes
  • Varre-Sai
  • Vassouras
  • Volta Redonda

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