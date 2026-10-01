Gerado por IA Rio vem de dias de calor intenso

Depois de uma sequência de dias com altas temperaturas, a onda de calor começa a perder força no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (1º). A chegada de uma frente fria, que já influencia as condições meteorológicas na cidade, vem acompanhada de chuva e deve derrubar os termômetros nos próximos dias.

Desde a sexta-feira (26) da semana passada, o Rio está entre os estados marcados no alerta de calor forte do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Segundo o Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio), o município já retornou ao primeiro nível do Protocolo de Calor, desde à 00h desta quinta-feira. A cidade havia entrado no Calor 2 na terça-feira (29), quando os índices ultrapassaram os 36°C por dias seguidos.

Nesta quinta, os cariocas ainda sentirão os reflexos do calor com a temperatura máxima chegando, ao longo da tarde, aos 31°C. Na parte da noite, aos poucos, a sensação térmica vai amenizar.

Quando o calor vai embora?

A mudança mais significativa deve ocorrer na virada de quinta (1) para sexta-feira (2) com o avanço da frente fria.

Na sexta-feira (2), a previsão de temperatura mínima é de 18°C e a máxima terá uma queda brusca para 25°C, com céu encoberto e chuva. O cenário permanece no sábado (3).

No domingo (4), o tempo continua instável, mas a temperatura pode subir um pouco, com máxima prevista de 29°C.





Frente fria é reflexo do ciclone extratropical

A frente fria que chega ao estado do Rio de Janeiro está associada a um ciclone extratropical que se aproxima do oceano Atlântico. De acordo com o Inmet, o fenômeno vai aumentar a instabilidade nas regiões Sul e Sudeste.

Apesar da mudança no tempo, o calor pode voltar a ganhar força já na próxima semana. Segundo o sistema meteorológico da Prefeitura do Rio de Janeiro, a máxima prevista já é de 30°C na segunda-feira (5), ainda com a presença da chuva.