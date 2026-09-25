



Érica Martin / Agência O Dia Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio

Em meio a um mês de setembro marcado por uma sequência histórica de chuvas e temperaturas baixas, o carioca poderá, enfim, voltar às praias da cidade do Rio de Janeiro neste primeiro final de semana de primavera.

Dos 24 dias corridos do mês de setembro de 2026, apenas quatro (3,4,18 e 19) não registraram chuva. O resultado é que, mesmo sem ter encerrado o mês, este já é o maior volume de chuva da série histórica do Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura iniciado em 1997, para esse período do ano.

Este final de semana será o primeiro, desde os dias 29 e 30 de agosto, que o carioca poderá ter ao seu lado o tempo firme com temperaturas altas para voltar a lotar as praias da cidade.

Além da chuva, o Rio também enfrentou uma longa sequência de temperaturas mais baixas. Agora, o cenário muda rapidamente. O INMET emitiu aviso vermelho para onda de calor, válido entre sábado e quarta-feira, para parte do estado que pode ter temperaturas acima da média durante o período.

Reprodução/INMET Alerta vermelho emitido pelo Inmet vale a partir de sábado





Fim do Alerta de Ressaca

Outro ponto que melhora ainda mais a expectativa do Rio de Janeiro, é o fim do período de ressaca previsto pela Marinha do Brasil para a orla do estado, que estava válido até às 3h desta sexta-feira (25).

O aviso estava em vigor desde às 18h da última quarta-feira (23), com à previsão de ondas de até 3 metros no litoral da cidade.

Apesar do fim do período de alerta, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) orientou que o mar ainda pode apresentar reflexos de agitação.





Em virtude do mar, a Ciclovia Tim Maia, no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, permanece fechada.

O COR-Rio ainda reforçou em nota que o bloqueio da ciclovia não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que está aberta normalmente ao tráfego entre São Conrado e o Leblon e orientou atenção aos banhistas em caso de mar agitado.