reprodução - Prefeitura do Rio Assalto aconteceu na Avenida Professor Manoel de Abreu

O cirurgião vascular Harold Benjamin Aranibar foi baleado durante um assalto na Avenida Professor Manoel de Abreu, nos arredores do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Essa foi a segunda vez que o médico foi abordado de forma violenta por criminosos em um período de quatro meses.

Segundo o relato da vítima, um homem que estava em uma motocicleta bateu no retrovisor do carro blindado em que ele estava, ao voltar do plantão médico realizado no Hospital Cardoso Fontes. Ao abaixar o vidro para entender o que o outro motorista estava tentando comunicar, Harold percebeu que era uma “armadilha” e se tratava de um assalto a mão armada.

Durante a ação, o celular do cirurgião caiu. Ao se abaixar para pegar o aparelho, ele foi atingido por um disparo no ombro. Mesmo ferida, a vítima conseguiu dirigir até um hospital próximo onde conhecia a equipe médica e recebeu atendimento. Lá, ele passou por uma primeira cirurgia e afirmou que deverá ser submetido a um novo procedimento na próxima semana.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Harold atualizou o seu estado de saúde informando que está se recuperando e, apesar da gravidade do ferimento, a expectativa é de que não fique com sequelas.





Segundo assalto em quatro meses



O episódio no Maracanã foi o segundo assalto sofrido pelo cirurgião em um período de quatro meses. Na primeira ocasião, ele estava nas proximidades da Rodoviária Novo Rio, na região central da cidade, quando foi abordado por criminosos.

Na ocasião, os assaltantes levaram o celular, a carteira e a aliança do médico.





Depois do primeiro episódio, Harold decidiu comprar um carro blindado para tentar aumentar a própria segurança. Mesmo assim, acabou sendo novamente abordado por criminosos e baleado.

O caso segue sendo investigado pela 12ª DP (Copacabana) que busca imagens de câmeras de segurança e realiza diligências para identificar os criminosos.