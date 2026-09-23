Reprodução Leite UHT Glória integral

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) determinou a suspensão da venda e do uso de um lote do leite UHT integral, da marca Glória, após o produto ser reprovado em testes realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ)

Ao iG, a SES-RJ informou que a interdição cautelar é válida para todo o estado, mas apenas para os produtos do lote 31 do leite em embalagem Tetra Pak de 1 litro, fabricado no dia 18 de junho de 2026 e com validade até 15 de outubro de 2026.

A medida foi adotada após uma análise de amostra do produto apresentar resultado insatisfatório no ensaio de Contagem de Aeróbios Mesófilos Viáveis, que é uma análise laboratorial de rotina que mede a quantidade total de microorganismos nos produtos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que a suspensão se limita apenas ao lote informado e que todos os outros produtos da marca estão liberados para o consumo.





Estabelecimentos devem descartar os produtos

Após o comunicado, os estabelecimentos que trabalham com a venda ou manipulação do leite da marca "Glória"devem conferir os seus produtos e, caso alguma unidade do lote 31 seja identificada, deve ser imediatamente descartada.

Em nota, a Vigilância Sanitária do Rio informou que agentes trabalham nas ruas para auxiliar na fiscalização e, caso o produto siga exposto pelos comerciantes, o caso poderá ser considerado uma “infração sanitária” resultando em sanções previstas em lei.

A recomendação aos consumidores, é a mesma. Caso o produto do lote 31, fabricado em 18/06/2026 e com validade até 15/10/2026 for identificado, ele não deve ser consumido por questões de segurança e descartado imediatamente. Todas as informações necessárias podem ser encontradas no verso da embalagem.

A medida foi determinada pela portaria SES/subvaps n°240.

O iG tentou entrar em contato com a Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos, responsável pela marca de produtos “Glória”, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para os esclarecimentos.