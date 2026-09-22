Tânia Rêgo/Agência Brasil Ventos fortes

O Rio de Janeiro terá uma terça-feira (22) marcada por chuva forte, acompanhada de raios e de um vendaval, que já deu seus primeiros sinais logo no início da manhã.

Segundo opor volta das 7h30, a estação Vidigal já registrou

De acordo com oo tempo na cidade é influenciado pelo posicionamento de umno oceano causando nebulosidade variada, céu parcialmente nublado a encoberto e previsão defraca durante a manhã passando a pancadas de chuva mais intensa a partir da tarde, acompanhadas

Os ventos estarão moderados a fortes (até 76km/h) ao longo do dia, compontualmente muito fortes (acima de 76km/h).

Já a temperatura, ficará entre a mínima prevista de 21°C e a máxima de 35°C.





Recomendações da Defesa Civil



Em comunicado, o Corpo de Bombeiros junto a Defesa Civil informaram que monitoram os ventos que atingem o estado, desde a madrugada desta terça (22), atuando de forma integrada para prevenir e minimizar os danos.

Segundo os órgãos, os municípios mais afetados devem ser os das regiões da Costa Verde, Sul I, Sul II, Capital, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte.

Durante as fortes rajadas do início da manhã, ocomunicou que o 3° Grupamento Marítimo (3° GMAR), em Copacabana, já atuou, nesta no socorro de alguns praticantes de stand up paddle que se distanciaram da faixa de areia por conta dos ventos. Todos foram liberados no local, sem ferimentos.