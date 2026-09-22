O Rio de Janeiro terá uma terça-feira (22) marcada por chuva forte, acompanhada de raios e de um vendaval, que já deu seus primeiros sinais logo no início da manhã.Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), por volta das 7h30, a estação Vidigal já registrou ventos de 77,7 km/h. De acordo com o Alerta Rio, o tempo na cidade é influenciado pelo posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano causando nebulosidade variada, céu parcialmente nublado a encoberto e previsão de chuva fraca durante a manhã passando a pancadas de chuva mais intensa a partir da tarde, acompanhadas de raios. Os ventos estarão moderados a fortes (até 76km/h) ao longo do dia, com rajadas pontualmente muito fortes (acima de 76km/h). Já a temperatura, ficará entre a mínima prevista de 21°C e a máxima de 35°C.
Recomendações da Defesa Civil
Em comunicado, o Corpo de Bombeiros junto a Defesa Civil informaram que monitoram os ventos que atingem o estado, desde a madrugada desta terça (22), atuando de forma integrada para prevenir e minimizar os danos.Segundo os órgãos, os municípios mais afetados devem ser os das regiões da Costa Verde, Sul I, Sul II, Capital, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte.Durante as fortes rajadas do início da manhã, o Corpo de Bombeiros comunicou que o 3° Grupamento Marítimo (3° GMAR), em Copacabana, já atuou, nesta no socorro de alguns praticantes de stand up paddle que se distanciaram da faixa de areia por conta dos ventos. Todos foram liberados no local, sem ferimentos. Diante do cenário, a recomendação a população é:
- Evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas;
- Não estacionar veículos debaixo de árvores;
- Manter portas e janelas fechadas;
- Evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de vento mais intenso;
- Não tocar em cabos elétricos caídos;
- Acompanhar os alertas e as orientações dos órgãos oficiais;
- Ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em situações de emergência.