Ferando Frazão/ Agência Brasil PMRJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta sexta-feira (18), de um evento para anunciar novas ações de integração das forças de segurança pública para o combate ao crime no Rio de Janeiro. A cerimônia, que contou com a presença do iG, aconteceu no Complexo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Avenida Brasil, na altura de Irajá, na Zona Norte da cidade.

O projeto foi descrito por Lula como um “plano piloto” de integração, que poderá ser replicado por todo país onde as forças de segurança federais, estaduais e municipais trabalharão em cima de uma mesma estratégia.

A estratégia tem três frentes principais: sufocar a logística utilizada pelo crime organizado, retomar territórios sob influência de organizações criminosas e ampliar a capacidade dos municípios na área de segurança.

Atenção as rodovias

Primeiro, haverá uma força-tarefa para reforçar a segurança dos principais corredores logísticos do estado, com atenção especial ao roubo de cargas e a outros crimes patrimoniais. Essa operação começará concentrada na Via Dutra (BR-116), na Washington Luís (BR-040), na Niterói-Manilha (BR-101) e no Arco Metropolitano.

Retomada de territórios

O segundo ponto de atuação é a recuperação das áreas dominadas por organizações criminosas.

O acordo firmado vai unir toda a capacidade das forças da União, estado e munícipio na troca de inteligência, apoio tático-operacional, inteligência financeira e patrimonial e articulação com órgãos de fiscalização e do sistema de Justiça.





A proposta não se limita apenas a ações policiais nas comunidades. O planejamento prevê a manutenção da presença do poder público nos territórios retomados, com ações relacionadas à segurança, infraestrutura, desenvolvimento social e econômico e acesso à Justiça.

Integração entre União, estado e municípios



Cadu Barbosa / iG Presidente Lula durante o evento na sede da PRF





O terceiro eixo prevê o fortalecimento da atuação dos municípios na segurança pública. No Rio, a estratégia inclui a integração da Força Municipal aos sistemas de inteligência.

O ministro da Justiça e Segurança Pública Wellington César Lima e Silva defendeu que essa integração entre União, estados e municípios é fundamental para o enfrentamento ao crime organizado.

Se o crime se pretende organizado, o Estado tem que ser muito mais organizado", afirmou o ministro Wellington César Lima e Silva - Ministro da Justiça e Segurança Pública





Acordo já foi assinado

A estratégia apresentada no Rio é resultado de acordos de cooperação já assinados anteriormente entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo estadual. Um dos acordos trata da proteção dos corredores estratégicos e outro estabelece as bases legais para a retomada de territórios afetados pelo crime organizado.

Os documentos preveem ainda o uso de cercamento eletrônico, leitores automáticos de placas, drones, sistemas antidrones, monitoramento aéreo e centros integrados de comando e controle.

Segundo o Presidente Lula, concentrar toda a responsabilidade da Segurança Pública nas mãos dos Governos Estaduais foi um erro da constituição, e a União pretende estar mais próxima em ações de controle como essa anunciada para o Rio de Janeiro.

Durante o evento, também foi defendida a ampliação da integração prevista na PEC da Segurança Pública. O M inistro Wellington César Lima e Silva afirmou que, caso a proposta seja aprovada e o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) seja implementado nos termos defendidos pelo governo, a cooperação entre os diferentes níveis de governo poderá deixar de ser apenas uma possibilidade e passar a ter caráter obrigatório.



