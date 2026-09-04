NOAA Tempo começa aberto no Rio, mas chuva deve chegar na parte da noite

O calor está de volta ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (4), com as temperaturas podendo atingir os 34°C. Mas, apesar dos termômetros subirem, a chuva não deixará a cidade.

Segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura, hoje o céu até estará aberto com sol e poucas nuvens, mas no fim da noite, por conta do deslocamento de uma frente fria, há previsão de chuvisco/chuva fraca isolada.

Os ventos estarão variando entre fracos (até 18,5 km/h), mas podendo chegar a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas em elevação ficam com mínima prevista de 16°C e máxima de 34°C.

Previsão para os próximos dias

No final de semana, começando pelo sábado (5), áreas de instabilidade se juntarão com o deslocamento de uma frente fria que influenciará o tempo na cidade do Rio.

A nebulosidade estará variada e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir do final da manhã.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h)

Já no domingo (6), se estendendo para o começo da próxima semana, na segunda-feira (7), o tempo seguirá instável após a passagem desta frente fria.

O céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do período, podendo atingir um pico de pancadas no domingo.

As temperaturas devem voltar a cair e o ponto de atenção está nos ventos que estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) no domingo, principalmente na região litorânea da cidade.

Na terça-feira (8), ainda por conta da entrada de umidade, a previsão para a cidade é novamente de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada durante a madrugada/manhã.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão

A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades .

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.