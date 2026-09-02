Reprodução Giulia Silva de Araújo morreu após ser liberada por duas vezes no Hospital Municipal Francisco

Uma professora, de apenas 26 anos, morreu após procurar atendimento médico e ser liberada por duas vezes no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Segundo a família, Giulia Silva de Araújo foi liberada nas duas ocasiões após ter o quadro associado a uma crise de ansiedade, enquanto estava com problema cardíaco.

teria procurado unidade de saúde pela primeira vez por volta das 8h30, relatando dor no peito e falta de ar. Segundo a família, ela passou pore recebeu. Cerca de três horas depois, a professoraaoporque os sintomas persistiam.

Durante o segundoteria apresentado uma piora no quadro e chegou a desmaiar enquanto aguardava atendimento. Mesmo assim, após passar por novos exames e receber medicação, ela foi novamente liberada.

Ao retornar para casa, o estado de saúde da professora teria se agravado. Familiares a levaram para outro local, desta vez, ela foi encaminhada para o, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta dàs 17h, já em parada cardiorrespiratória.

Hospital nega falha no atendimento



A equipe médica realizou manobras de ressuscitação, mas não conseguiu reverter o quadro. O óbito foi confirmado pela unidade às 17h25.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirmou que Giulia recebeu atendimento imediato e passou pelos exames previstos em protocolo para a identificação de quadros cardíacos agudos e os indicadores avaliados, como frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, temperatura e saturação de oxigênio, estavam dentro dos parâmetros de normalidade.

informou ainda que a professora realizou um, cujo resultado não apresentou alterações. Na segunda passagem pelo hospital, os exames foram repetidos e também foram solicitados hemograma completo e radiografia do tórax. De acordo com a unidade, nenhum dos procedimentos identificou alterações.

permaneceu em observação e foi reavaliada às 13h19. Como os indicadores vitais continuavam normais, recebeu alta pela segunda vez, com orientações.

A direção dolamentou a morte da professora e afirmou que prestou toda a assistência necessária de acordo com o quadro clínico apresentado em cada avaliação.





Polícia investiga



A família registrou um boletim de ocorrência, e o caso é investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte de Giulia.

