Reprodução Centro de Belo Horizonte

Um homem de 41 anos foi preso após tentar vender o próprio filho, de 3 anos, por R$ 10. O caso aconteceu na última sexta-feira (21), na Praça Sete de Setembro, no Centro de Belo Horizonte , em Minas Gerais. Segundo a polícia, o suspeito pretendia usar o dinheiro para comprar drogas.

A prisão, inicialmente em flagrante, foi posteriormente convertida em preventiva pela Justiça. O homem permanece preso enquanto o caso segue em tramitação.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas presenciaram o momento em que o homem teria oferecido a criança em troca de R$ 10.

As pessoas que estavam no local acionaram os policiais e levaram o menino até uma base móvel da PM. A criança foi retirada da situação e posteriormente encaminhada ao Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confirmou aos agentes que era pai da criança.

Suspeito foi autuado em flagrante

Após ser levado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa.

Depois dos procedimentos de polícia judiciária, ele ficou à disposição da Justiça, que analisou o caso e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Com a decisão, o suspeito continua detido.





A medida não representa uma condenação definitiva. O processo seguirá na Justiça, que deverá analisar as circunstâncias do caso e a responsabilidade do acusado.

Após a intervenção das testemunhas e da polícia, o menino ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar, que acompanha a situação e adota as medidas necessárias para garantir a proteção da criança.