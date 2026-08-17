Fernando Frazão/Agência Brasil No Rio de Janeiro, temperatura chega a 31°C

O Rio de Janeiro se prepara para ter um aumento nos termômetros da cidade ao longo desta semana, começando já nesta segunda-feira (17). Apesar do tempo aberto, o carioca deve, pelo menos neste começo, evitar as praias da cidade que seguem com o mar agitado.

De acordo com o Alerta Rio, a previsão de hoje aponta céu com poucas nuvens e sem

Mar segue agitado



Osestarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), principalmente na região litorânea e as temperaturas estarão crescendo, chegando a uma máxima prevista de 31°C.

Apesar do bom tempo, o carioca terá que tomar cuidado se for à praia nos próximos dias. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), chegou ao fim o alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil para a orla do Rio de Janeiro, às 6h do último domingo (16). O aviso estava vigente desde às 21h30 de sexta-feira (14), com à previsão de ondas de 2,5 metros no litoral da cidade.

Mas, apesar do fim da ressaca no mar, a Marinha do Brasil ressalta que o mar ainda segue agitado e a Ciclovia Tim Maia, no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal permanece fechada.

O COR-Rio disse em nota que o bloqueio da ciclovia não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que está aberta normalmente ao tráfego entre São Conrado e o Leblon.

Com o mar agitado, as recomendações da Prefeitura do Rio são evitar:



Banho de mar

Esportes no mar

Mirantes ou beira do mar

Navegação e atividade de pesca

Pedalar na orla

Não tente resgatar vítimas de afogamento



Em casos de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.







Previsão para os próximos dias



Segundo a previsão do Sistema Alerta Rio, a tendência é que de terça (18) a quinta-feira (20), o céu da cidade siga com poucas nuvens e ainda sem previsão de chuva.

Os ventos irão variar entre fracos e moderados e a umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde entrequarta e quinta-feira.

Já na sexta-feira (21), o deslocamento de uma frente fria vai influenciar o tempo em todo o Rio de Janeiro.

O céu voltará a ficar parcialmente nublado passando a nublado. A previsão é de chuva fraca isolada a partir da noite.

Os ventos também aumentarão e chegarão a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) a partir do período da manhã.