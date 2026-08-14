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Reprodução/Polícia Militar do Rio de Janeiro/Redes Sociais
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O Tribunal do Júri de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, condenou a 28 anos de prisão o ex-policial civil José Ricardo Silva Ribeiro pelo homicídio qualificado e feminicídio da ex-mulher Luanda Bitencourt Mota Ribeiro.

O crime ocorreu em fevereiro de 2022 e foi motivado por ciúme excessivo. O casal estava separado, após 22 anos de relacionamento, e tinha dois filhos.

De acordo com a denúncia, José Ricardo premeditou o crime. Ele sabia que a ex-esposa era mensalista de um estacionamento, no Centro de Campos, e ficou escondido nas proximidades. Assim que ela estacionou, José Ricardo invadiu o veículo e atingiu a vítima com vários tiros.

Testemunhas classificaram o assassino como uma pessoa ciumenta e possessiva.

Violência doméstica

A denúncia apresentou provas de que a vítima vivia num ambiente de violência doméstica.

“Constata-se que o crime, praticado no contexto da violência doméstica e familiar, ocorreu por motivo torpe, qual seja, vingança oriunda de ciúme possessivo.”

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