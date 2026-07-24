Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva seguirá no Rio até domingo

O Rio de Janeiro segue sofrendo os impactos de uma frente-fria, que deve trazer mais um dia de chuva e queda nos termômetros nesta sexta-feira (24).

Segundo o sistema Alerta Rio, a atuação dessa frente fria, associada à formação de um sistema de baixa pressão, manterá o tempo instável por toda a cidade.

O céu permanecerá nublado a encoberto e já no período da manhã, é esperada uma chuva que poderá ocorrer com intensidade de fraca a moderada e, entre a tarde e a noite, também em forma de pancadas isoladas.

Os ventos estarão moderados, e as temperaturas apresentarão queda, com máxima prevista de 24°C e mínima de 14°C.

Tempo fechado segue até domingo

Chegando o final de semana, no sábado (25), áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão na costa da região Sudeste influenciarão o tempo. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada na madrugada, passando a chuva fraca isolada a partir da manhã. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes.

E por último, no domingo (26), o tempo permanecerá instável, com céu nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca isolada na madrugada/manhã. Os ventos estarão predominantemente moderados.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão





De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.

