Reprodução Tempo no Rio segue sendo influenciado por uma frente fria

Depois de uma semana ensolarada e com os termômetros acima dos 30°C, o Rio de Janeiro recebe nesta quinta-feira (23) uma frente fria que, além de derrubar as temperaturas, trará de volta a chuva para a cidade.

Segundo o Sistema, a chegada dadeve acontecer no final do dia e irá influenciar o tempo por todo o. O céu deve permanecer parcialmente nublado passando a nublado e uma chuva fraca isolada é esperada a partir do final da noite.

Instabilidade segue até o final de semana



Os ventos estarão ocasionalmente moderados e as

Na sexta-feira (24), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada na madrugada, passando a para moderada pela manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas devem seguir caindo.

Chegando o final de semana, no sábado (25), áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão na costa da região Sudeste influenciarão o tempo. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada na madrugada, passando a chuva fraca isolada a partir da manhã. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes.

E por último, no domingo (26), o tempo permanecerá instável, com céu nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca isolada na madrugada/manhã. Os ventos estarão predominantemente moderados.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão

Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão





A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.