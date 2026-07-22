Futura Press Pão de Açúcar visto do bairro de Botafogo no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro se prepara para receber uma frente fria, mas nesta quarta-feira (22), ainda terá um dia de tempo aberto com sol, sem previsão de chuva e temperaturas que devem ultrapassar os 30°C.

Segundo o sistemao tempo hoje pela cidade permanecerá estável devido à atuação de um. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva e a umidade relativa do ar poderá atingir valores abaixo de 30% em alguns pontos na parte da tarde.

Frente fria chega amanhã



Os ventos estarão predominantemente moderados e as temperaturas estáveis, com

Após uma semana quente e de céu limpo, o Rio de Janeiro terá uma virada a partir desta quinta-feira (23), com a aproximação e passagem de uma frente fria que aumentará a nebulosidade, e deve deixar o céu parcialmente nublado a nublado e com chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em declínio.

Na sexta-feira (24), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada na madrugada, passando a para moderada pela manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas devem seguir caindo.

Chegando o final de semana, no sábado (25), áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão na costa da região Sudeste influenciarão o tempo. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada na madrugada, passando a chuva fraca isolada a partir da manhã. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes.

E por último, no domingo (26), o tempo permanecerá instável, com céu nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca isolada na madrugada/manhã. Os ventos estarão predominantemente moderados.

Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão

Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão





A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.





Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.



