Pão de Açúcar visto do bairro de Botafogo no Rio de Janeiro
Futura Press
Pão de Açúcar visto do bairro de Botafogo no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro se prepara para receber uma frente fria, mas nesta quarta-feira (22), ainda terá um dia de tempo aberto com sol, sem previsão de chuva e temperaturas que devem ultrapassar os 30°C.

Segundo o sistema Alerta Rio, o tempo hoje pela cidade permanecerá estável devido à atuação de um sistema de alta pressão. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva e a umidade relativa do ar poderá atingir valores abaixo de 30% em alguns pontos na parte da tarde. 

Os ventos estarão predominantemente moderados e as temperaturas estáveis, com máxima prevista de 34°C e mínima prevista de 16°C.

Frente fria chega amanhã

Após uma semana quente e de céu limpo, o Rio de Janeiro terá uma virada a partir desta quinta-feira (23), com  a aproximação e passagem de uma frente fria que aumentará a nebulosidade, e deve deixar o céu parcialmente nublado a nublado e com chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em declínio. 

Na sexta-feira (24), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada na madrugada, passando a para moderada pela manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas devem seguir caindo.

Chegando o final de semana, no sábado (25), áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão na costa da região Sudeste influenciarão o tempo. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada na madrugada, passando a chuva fraca isolada a partir da manhã. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes.

E por último, no domingo (26), o tempo permanecerá instável, com céu nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca isolada na madrugada/manhã. Os ventos estarão predominantemente moderados.

Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão 

Centro de alta pressão x centro de baixa pressão
Reprodução/ Climatempo
Centro de alta pressão x centro de baixa pressão


A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os  centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.


Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades. 

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.


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