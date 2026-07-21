Cadu Barbosa / iG Tempo firme marca início da semana no Rio; chuva volta depois

O Rio de Janeiro terá mais um dia de sol com calor na parte da tarde, e temperatura amena ao anoitecer nesta terça-feira (21).

Segundo o Alerta Rio, as condições do tempo permanecem estáveis na cidade do Rio devido à atuação de um sistema de alta pressão. O céu estará com poucas nuvens ao longo do dia, mais uma vez, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% em alguns pontos durante a tarde e os ventos, estarão moderados mas podem ganhar intensidade ficando mais fortes.

As temperaturas estáveis, ficam na casa da máxima prevista de 33°C entre a mínima de 14°C.

Tempo vai virar durante a semana

Amanhã, na quarta-feira (22), a tendência é que o mesmo sistema de alta pressão mantenha o tempo estável na cidade do Rio de Janeiro, com céu com poucas nuvens e ainda sem previsão de chuva, bem parecido com o dia de hoje.

Mas já na quinta-feira (23), as coisas devem começar a mudar com a aproximação e passagem de uma frente fria que vai aumentar a nebulosidade, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca isolada a partir da noite.

Na sexta-feira (24), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada na madrugada, passando a chuva fraca a moderada isolada a partir da manhã.

E abrindo o final de semana, no sábado (25), áreas de instabilidade associadas a formação de um sistema de baixa pressão na costa da região Sudeste influenciarão o tempo. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada na madrugada, passando a chuva fraca isolada a partir da manhã.

Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão



Reprodução/ Climatempo Centro de alta pressão x centro de baixa pressão





A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.





Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades.

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.