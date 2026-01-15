Banco de Imagens/Pexels Polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, na última quarta-feira (14), uma das principais líderes de quadrilha especializada no golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”.

Segundo a corporação, a mulher, que não teve o nome divulgado, é a terceira envolvida no ataque a turistas britânicos, no dia 8 de agosto de 2025, na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio.



Ainda conforme a PCERJ, a suspeita acumula 25 passagens criminai s, sendo 13 por roubo na modalidade “Boa noite Cinderela”. Além dela, outras duas mulheres envolvidas no esquema de golpe foram presas no ano passado.

Outras prisões

No dia 18 de agosto de 2025, a primeira envolvida foi presa. Na ocasião, ela estava escondida em uma residência no bairro Nova Campina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A segunda suspeita, de acordo com a Polícia Civil, foi detida em 5 de setembro de 2025, quando se encontrava escondida em um motel na Zona Norte do Rio.

Já a líder do grupo foi presa durante diligências da operação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Complexo do Chapadão.