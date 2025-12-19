Reprodução/redes sociais Momento em que o PM dá a coronhada na mulher

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por testemunhas, mostra o momento em que uma idosa de 65 anos é agredida por um policial militar, com uma coronhada de fuzil, na noite desta quarta-feira (17), em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

As imagens registram o momento em que a mulher se aproxima do policial, leva uma coronhada na altura do peito e cai no chão.

Assista ao momento da agressão.

♬ som original - iG @portal_ig Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por testemunhas, mostra o momento em que uma idosa de 65 anos é agredida por um policial militar, com uma coronhada de fuzil, na noite desta quarta-feira (17), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. As imagens registram o momento em que a mulher se aproxima do policial, leva uma coronhada na altura do peito e cai no chão. Assista ao momento da agressão. 🔗 Veja as notícias do Portal iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Reprodução / X @jornalodia #PortaliG





Pessoas se aproximam e tentam intervir na agressão. O policial continua falando com o grupo. É possível ver que ele estava acompanhado de outro agente.



Segundo a família, eles tinham se reunido no bar de um parente para assistir à partida entre Flamengo e Paris Saint-Germain. No retorno para casa, a idosa percebeu que havia perdido a chave e pediu ao sobrinho que voltasse ao estabelecimento para procurá-la.



De volta no local, ela encontrou o sobrinho sendo abordado por policiais na porta do bar e se aproximou para tentar explicar que o homem era comerciante e trabalhador.



Foi quando recebeu a coronhada. Ainda segundo as testemunhas da agressão, o PM teria dito “fica pra trás” e “pode filmar” após a agressão.



O que diz a PM

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 20º BPM (Mesquita), foi instaurado procedimento apuratório para analisar a conduta de um policial militar, registrada nesta quarta-feira (17/12), durante uma abordagem no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Como medida administrativa preventiva, o policial foi identificado e afastado das atividades operacionais. O procedimento interno tem por objetivo a apuração dos fatos e a adoção das medidas administrativas e disciplinares cabíveis, conforme o regulamento da Corporação.

A Polícia Militar ressalta que não compactua com desvios de conduta ou excessos e atua com responsabilidade e transparência na apuração de ocorrências envolvendo seus integrantes, assegurando a observância do devido processo legal.