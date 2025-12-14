Rodrigo T. Ribeiro para o Portal iG Papai Noel na Lapa leva dignidade a pessoas em situação de rua e crianças em vulnerabilidade social







A Lapa foi palco, neste domingo (14), de uma grande ação de solidariedade que levou acolhimento, alimento e alegria a pessoas em situação de rua e a crianças em vulnerabilidade social. O evento “Papai Noel na Lapa” reuniu no Santuário Nacional de Zé Pelintra o terreiro Caboclo 7 Flechas e Vó Joconda, pelo segundo ano consecutivo, reforçando o compromisso da Umbanda com a caridade e a responsabilidade social.

Ao longo do dia, foram distribuídos café da manhã, ceia de Natal com chester, sobremesa de rabanadas, além de mais de 1.000 brinquedos e cerca de 300 refeições completas, acompanhadas de água e refrigerante. As crianças também receberam doces, e a presença do Papai Noel garantiu momentos de alegria e afeto.

Segundo a presidente do Santuário Nacional de Zé Pelintra, Flávia Pires, a ação já faz parte do calendário solidário da instituição.

“Hoje a gente tem aqui uma ação social do Santuário em conjunto com o terreiro Caboclo 7 Flechas e Vó Joconda. Já é o segundo ano dessa parceria. Pela manhã tivemos café da manhã para moradores em situação de rua e, agora à tarde, será servida a ceia”.

Para o sacerdote Marcel Vasconcelos, da casa Sete Flechas, o evento traduz a essência da religião.

“Esse evento retrata o que é a Umbanda. A Umbanda é caridade. É entender que precisamos ter responsabilidade social. Doação de roupas, brinquedos e essa ceia representam reconhecimento e valorização. O Santuário do Seu Zé Pelintra não é só um espaço de culto, mas um espaço de humanidade, e nada melhor do que fazer isso no coração da Lapa”.

O vice-presidente do Santuário, Fábio Feliciano, destacou que ações como essa fazem parte de uma missão contínua.





“Isso é uma filosofia que aprendemos com o Seu Zé: prestar caridade a quem precisa. Temos projetos como o Natal Solidário e a Feijoada de São Jorge. Sempre estamos realizando ações para beneficiar a comunidade menos favorecida. É uma missão que o Seu Zé nos deu e que buscamos cumprir com excelência”.

A iniciativa reafirma que, para além da fé, a Umbanda se manifesta no cuidado com o outro, transformando o Natal em um gesto concreto de amor, dignidade e esperança.